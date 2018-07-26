金黃鼠耳蝠 翱翔嘉縣平原區

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣野鳥學會常務監事陳建樺日前在嘉縣平原區發現「黃金蝙蝠」蹤影，將近20隻的金黃鼠耳蝠，有大有小倒掛在龍眼樹梢，金黃色且毛茸茸的模樣十分可愛。近年來，金黃鼠耳蝠數量逐年減少，不易觀察，而這也是陳建樺睽違多年，再拍下這群嬌客的身影。

喜愛攝影的陳建樺透露，約莫9年前，曾拍到為數較多的金黃鼠耳蝠，接著2、3年後，雖曾在大埔鄉巧遇金黃鼠耳蝠，但當時僅有1隻，爾後便很少發現牠們的蹤影，直到24日才又被他看見，而且數量比上次還多，當下的他難掩興奮，回家後也立刻將照片放上社群網站與好友分享。

嘉義大學生物資源學系助理教授方引平指出，金黃鼠耳蝠屬於樹棲性動物，經常選擇具有較寬大葉面的桃花心木、大葉欖仁、黃槿或龍眼等樹種，倒掛在垂枝條末梢，並以樹葉作為遮蔽，既能避雨也可遮陽，還能躲過猛禽攻擊，一舉數得。

方引平解釋，金黃鼠耳蝠為台灣特亞種，其體型略大於其他種，多分布在台南、嘉義及雲林一帶，每年約清明節就會現身平地，繁衍下一代，直至中秋節前後離開，冬季時會飛往海拔2000公尺以上的山區洞穴冬眠。但近20年來，金黃鼠耳蝠數量遽減，目前已列名在《2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》的「國家易危」等級。

(中國時報)

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