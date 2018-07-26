搭小黃嗶悠遊卡 運將很排斥

許多計程車司機抱怨，乘客使用悠遊卡付費不僅需大老遠回總公司領現金，每次消費還要被車隊抽成3％。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲宣示2年內用行動支付消滅鈔票和銅板，目前北市約有1.4萬輛計程車裝設悠遊卡機台，供乘客嗶卡付車資，但市議員何志偉爆料，許多司機非常排斥悠遊卡付費，因為不僅需大老遠回總公司才能領現金，每嗶一筆還要被車隊抽成3％，他批評實在不合理，要求悠遊卡公司積極跟業者溝通，降低收成比例。

不合理 變相懲罰司機

北市現有15家計程車隊與悠遊卡公司合作，總共約1.4萬輛車裝設機台，其中7成多為台灣大車隊車輛。不過，有司機向何志偉抱怨，乘客嗶卡付費後，還得大老遠把車開回總公司領錢，每次排隊至少1小時起跳，此外車資還要被抽3％，市府鼓勵無現金消費，卻害司機白白被抽成，完全沒道理。

悠遊卡公司董事長林向愷說，以台灣大車隊為例，約有12％車資使用悠遊卡支付，未來希望提高到25％，兌現問題確實是司機排斥主因，為此車隊與公司合作發行「隊員卡」，預計8月16日推出2萬張，將非現金支付的車資存到司機卡內，作為虛擬錢包使用，減少回公司領錢的麻煩。

不過，何志偉質疑，虛擬錢包的金額仍無法兌換現金，司機等於被迫要拿悠遊卡消費，何況既然已降低回公司領錢的成本，手續費就該降低，這個問題存在已久，如今車隊抽3％，下次若調高成30％，悠遊卡公司也要坐視不管？

手續費 議員要求降低

林向愷說，有反映3％不合理，但依雙方簽訂的合約，無法強制要求車隊降低手續費，將再表達立場；北市公運處長常華珍則說，手續費不在《公路法》規範內，只能請悠遊卡公司與車隊溝通，在清分手續費部分做規範。

面對司機抱怨，台灣大車隊昨發聲明表示，公司車輛現提供超過10種支付方式，支付工具、軟體建置成本都未與司機收費，去年原本向司機收取系統平台維護費3.5％，今年已降到3％。未來隊員卡推出後，司機可透過虛擬錢包享有特約店家折扣優惠。

(中國時報)

台中地方治理論壇 世貿登場 地籍圖擺烏龍 住戶批太離譜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。