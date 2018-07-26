地籍圖擺烏龍 住戶批太離譜

2018年07月26日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市水利局施作八里區頂寮一街的楓林渡大樓後巷公共汙水下水道，住戶苦等1年多卻被廠商告知不能施作，需自費1萬多元找民間廠商接管，水利局更拿出地籍圖宣稱住戶地界嚴重偏移，需先處理產權問題，但經地政單位25日重測地界後，證實地籍圖根本錯誤，讓住戶直呼「太離譜！」

稱不能做 隔天廠商找上門

八里楓林渡大樓共有36戶住戶，社區長年使用化糞池排汙，後巷水溝不時飄散臭味，讓住戶深感困擾，2016年3月水利局委託八里區頂寮一街周邊社區施作公共汙水下水道工程，讓住戶一度以為看到社區環境改善的曙光，不料今年6月水利局承包廠商卻告知「不能施作」。

楓林渡大樓住戶謝太太氣憤表示，廠商僅簡單說是因為後巷空間不足，若住戶堅持要做，就須自費找民間廠商更改管線，沒想大家還在討論考慮，隔天就有廠商上門表示願意以14萬元幫其中12戶接汙水管，讓她覺得公家單位沒有好好溝通就不想做，是想圖利民間廠商。

新北市議員鄭宇恩上周接獲住戶陳情舉辦會勘，欲協調後方社區土地設置公共汙水下水道，水利局卻拿出地籍圖指稱社區地界偏移逾3公尺，已占用後方社區土地，需先處理產權問題再行研議，更讓住戶們人心惶惶。

重測發現誤引 水利局道歉

未料25日淡水地政事務所重測地界，發現水利局引用錯誤地籍圖，才會誤判楓林渡大樓占用私人地，反而是後方社區寬約30公分的圍牆是占用楓林渡大樓土地，讓鄭宇恩痛批：「公務員貪圖方便竟隨意上網引用錯誤地籍圖，造成民眾困擾，要求水利局道歉！」

水利局汙水下水道工程科技正姜佩君表示，楓林渡大樓後巷無法施作汙水下水道主因是該社區地下室有開挖，導致施工面積侷限不足75公分，廠商可能與住戶溝通上有落差，才會造成誤解，經25日地界重測後，楓林渡大樓仍需先與後方社區釐清產權問題，才可能滿足施作空間。

至於誤引用嚴重偏差的地籍圖部分，姜佩君表示，汙水下水道施作廠商評估時確實會先引用內政部地籍系統網路地籍資料，疑似資料未重設才有誤差，一般施工前會再由地政所完成土地使用面積測量，確認地界，針對此次引用因地籍圖偏差造成住戶困擾表示歉意，未來將會檢討流程。

(中國時報)