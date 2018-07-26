陳學聖批小氣 鄭文燦轟胡鬧

桃園市長鄭文燦對於立委陳學聖爭取經費及搶會勘收割等，頗有微詞。（甘嘉雯攝）

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導
鄭文燦明令各局處不必參加民代的會勘，陳學聖笑稱太小氣了。 （呂筱蟬攝）

選舉剩下4個月，桃園市長鄭文燦25日在市政會議砲轟中壢選區立委沒拿預算回中壢，卻只想要收割，矛頭直指對手陳學聖。他還說，立委沒有爭取預算就算了，還動不動在建設完工前辦會勘，藉以收割建設成果，作法簡直是胡鬧，明令各單位對於這種會勘一律拒絕參加。陳學聖則回應「太小氣了」。

陳諷市府 自己幹爽的

陳學聖說，鄭文燦此舉實在是太小氣了，只是希望別人不要看到缺點，要是他做得好，應該是歡迎大家來會勘，把門關起來，說自己幹爽的，這樣的市長不是真的好市長。

「立委不要狀況外，事後製造假象要收割！」鄭文燦表示，桃園中壢國民運動中心預計8月完工啟用，陳學聖日前會勘了解工程進度，並指自己協助爭取中央補助款，但市府團隊進度拖延到選前才完工，以中壢國民運動中心為例，透過促參條款補助各國民運動中心2億元，這是中央、地方直接往來，當然不需要立委爭取。

鄭譏立委 別想搶收割

鄭文燦說，選舉剩下4個月，市政工作要正常進行，市民服務不中斷、不打折，這段時間為了避免扭曲建設，凡市府重大建設，無論開工、完工，由市府舉辦各類活動，不能讓個別立委、議員在啟用前辦會勘：「簡直是胡鬧，搶功勞也不是這樣，各局處要一律拒絕！」

陳學聖說，議員、立委會勘是本於監督，本來就是人民授予的職責，也必需對選民負責，市府身為一個被監督的單位，怎容「一言堂」，只准鄭市長一個人開工動土剪綵，一個人講自己的功德？

(中國時報)

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