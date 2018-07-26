藍綠為彰化鐵路高架爆衝突

民進黨彰化市長參選人林世賢、員林市長陳秋蓉，不滿王惠美提出彰化鐵路納入前瞻計畫，吶喊「王立委反前瞻」。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
賴清德到彰化縣府參加論壇，國民黨彰化縣長參選人、立委王惠美場外和彰化市長參選人、議員張東正，要求彰化鐵路高架納入前瞻特別預算。（吳敏菁攝）

行政院長賴清德25日到彰化縣政府參加「綠能首都 幸福彰化」產業論壇，國民黨彰化縣參選人王惠美要求彰化鐵路高架化納入前瞻，並演出行動劇，引爆綠營支持者不滿，吶喊「王立委、反前瞻」，雙方人馬叫囂、推擠，引爆衝突，戰火從百里侯爭霸延燒到彰化市長選戰。

王惠美喊納前瞻

王惠美上周拋出選戰第1彈 要求鐵路高架納入前瞻特別預算，經費一次到位，保障彰化鐵路高架化早日完工，並結合無黨籍彰化市長參選人黃玉芬、國民黨彰化市長參選人張東正連署，25日王惠美競選團隊又集結在論壇會場外圍，在等待賴清德抵達空檔，高舉標語，演出行動劇，疾呼彰化不能再等20年。

民進黨彰化市長參選人林世賢和員林市長參選人陳秋蓉也有備而來，在行動劇快結束前，支持者高舉看板，高呼「王立委反前瞻」，現在又突然要前瞻，藍、綠支持者爆發衝突，彼此叫囂、激動拉扯，雙方大動作。彰化警分局動員，拚命隔開雙方，衝突才未進一步擴大。

綠諷王曾反前瞻

王惠美說，彰化鐵路高架化納入前瞻二期，才能保障明年就開工。新北捷運萬大線納入前瞻二期計畫，縮短捷運萬大線完工時程，「新北能，彰化也能」。

魏明谷表示，高架化已定案，現在重點已不是經費，而是如何讓彰化市鐵路高架化與縣府遷移結合，打造新的特區，像新板橋特區一樣；再者結合古蹟扇型車庫、台鐵文化創意園區，活化沿線、機務段8公頃土地等，把彰化市和烏日打造為烏彰新都心。

(中國時報)

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