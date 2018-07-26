張麗善批 冷鏈中心糊弄縣民

國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善（左）抨擊縣府提出的冷鏈物流中心案只有3公頃，不應急就章當成只是大型冷凍庫。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善25日在二崙鄉舉行「相挺為雲林」座談會，她抨擊李進勇18日公布要在台大校區設置冷鏈物流園區占地3公頃是糊弄作法，冷鏈物流中心不是大型冷凍庫，不要為了選舉而急就章，西螺果菜市場附近才是最佳地點。縣府表示，張未掌握正確資訊，偏頗誤導大眾。

西螺果菜市場 是最佳地點

二崙鄉是雲林縣政治版圖綠大於藍且比例懸殊的鄉鎮之一，張麗善在二崙鄉農會舉行問政說明會，有500多人到場聆聽，張麗善進場時全部握完手才就定位。

張麗善表示，農委會提出冷鏈物流園區將設在桃園時，雲林縣府毫無知覺被忽略，直到她大聲疾呼才驚醒，豈料李進勇宣布要設在高鐵特定區的台大雲林分部校地，根本是急就章。

張麗善表示，冷鏈物流中心不是大冷凍庫，3公頃土地根本不夠，應是可以解決農漁牧生產、包裝、冷藏、加工的園區，以調節產季、穩定價格，農民不是愛做事是愛賺錢。

張麗善說，最適合地點是西螺果菜市場附近30至50公頃土地，交通便利又是蔬菜集散地，縣府不要為了選舉，未妥善規畫急就章，這樣是打假球、糊弄。

不要為了選舉 規畫急就章

縣府新聞處長張凱傑指出，農糧署與縣府13日已召開第一次籌備會議，明確定位是綜合型農、漁、牧產的冷鏈物流中心，具有機蔬菜裁切專區、農產品儲存、預冷、截切加工、包裝處理、冷藏、運轉及配送功能。

張凱傑表示，縣府希望納入台大的農業專業增加雲林農業的競爭力，正尋覓5公頃以上用地積極規畫，張委員不應未掌握正確資訊，以偏頗指控來誤導大眾。

(中國時報)

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