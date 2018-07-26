癌末男病房完婚後 安心闔眼

罹癌臥床的翁先生與太太遲來的婚禮，在子女、醫護人員的陪伴下溫馨完成。（門諾醫院提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

「我要嫁給你了喔！你要記得喔！」這是鄭小姐晚了7年的承諾，她24日在門諾醫院安寧病房舉行與先生的甜蜜婚禮，由血液腫瘤科醫師林斈府擔任證婚人，在孩子們及醫護人員的見證下，如願成為翁太太，先生抗癌1年，在完婚10小時後安詳離世。

翁先生與翁太太過去彼此都有一段婚姻，在親友介紹下，兩人一見鐘情，便決定攜手共度一生，雖遲遲未能完成結婚儀式，但隨著小女兒出生，為和樂家庭再添幸福，翁先生1年前罹癌後，一家人也陪著他度過抗癌關卡。

用紅線替代結婚戒指，雙方在眾人的見證下完成了這場遲到7年的婚禮，透過喜樂的詩歌為這對新人獻上祝福，小女兒獻給爸爸、媽媽穿著西裝和禮服的畫作，翁太太輕聲的在先生耳邊哽咽說，「我願意嫁給你，永遠愛你，請你放心」場面簡單溫馨。

翁太太說，老公雖不善於表達，但給人的樸實就是全家人最大安全感。婚禮現場一家人圍在床邊，孩子們輪流親吻爸爸，成為一家人最美的全家福照，翁太太摸著先生的額頭說對他說「從不後悔跟你在一起，謝謝你7年的陪伴。」

在完成結婚儀式10個小時後，翁先生不敵病魔安詳離世，門諾醫院安寧共照團隊表示，癌友除了需要專業的醫療照護，身、心、靈更需要加倍關心，透過安寧照護，協助病人完成心願，讓病人能夠安心轉身，為家屬留下美好回憶。

(中國時報)

中油老董道歉 送1800萬慰問金 防登革熱擴散 新北投藥消毒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。