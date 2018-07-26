癌末男病房完婚後 安心闔眼

2018年07月26日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「我要嫁給你了喔！你要記得喔！」這是鄭小姐晚了7年的承諾，她24日在門諾醫院安寧病房舉行與先生的甜蜜婚禮，由血液腫瘤科醫師林斈府擔任證婚人，在孩子們及醫護人員的見證下，如願成為翁太太，先生抗癌1年，在完婚10小時後安詳離世。

翁先生與翁太太過去彼此都有一段婚姻，在親友介紹下，兩人一見鐘情，便決定攜手共度一生，雖遲遲未能完成結婚儀式，但隨著小女兒出生，為和樂家庭再添幸福，翁先生1年前罹癌後，一家人也陪著他度過抗癌關卡。

用紅線替代結婚戒指，雙方在眾人的見證下完成了這場遲到7年的婚禮，透過喜樂的詩歌為這對新人獻上祝福，小女兒獻給爸爸、媽媽穿著西裝和禮服的畫作，翁太太輕聲的在先生耳邊哽咽說，「我願意嫁給你，永遠愛你，請你放心」場面簡單溫馨。

翁太太說，老公雖不善於表達，但給人的樸實就是全家人最大安全感。婚禮現場一家人圍在床邊，孩子們輪流親吻爸爸，成為一家人最美的全家福照，翁太太摸著先生的額頭說對他說「從不後悔跟你在一起，謝謝你7年的陪伴。」

在完成結婚儀式10個小時後，翁先生不敵病魔安詳離世，門諾醫院安寧共照團隊表示，癌友除了需要專業的醫療照護，身、心、靈更需要加倍關心，透過安寧照護，協助病人完成心願，讓病人能夠安心轉身，為家屬留下美好回憶。

(中國時報)