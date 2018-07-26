防登革熱擴散 新北投藥消毒

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

國內25日新增2例本土登革熱確定病例，分為新北市新莊區60多歲台籍男性與高雄市大寮區20多歲男性外籍移工，其中新莊區瓊林里66歲男性患者24日確診為新北第3例，3患者住家相距350公尺內，依發病時間及高度地緣相關性，研判為同一波群聚感染，防疫人員緊急再次噴消投藥，全力防堵疫情擴散，衛生局表示民眾若拒不配合防疫工作，將依傳染病防治法開罰最高15000元。

衛生局疾管科長許玉芬表示，新莊區瓊林里7月10日出現本土登革熱首例病患，17日晚間第二名確診病例出現，比對兩起病例病毒基因相近，病患住家相距僅百公尺，認定屬同一社區群聚感染。

衛生局緊急進行環境噴消及孳清，但同里66歲男子在18日仍出現發燒、腹瀉、骨頭肌肉痛、紅疹等症狀，24日晚間確診為第3例本土型登革熱，住家距離第2例患者約250公尺，且患者近來未出國紀錄，活動多在住家附近，研判與前2病例有高度相關，仍屬群聚感染。

今年以來國內累計5例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市3例（同一起群聚案）及高雄市2例；另有114例境外移入病例，境外移入病例數是2014年至2018年同期（分別為104、130、166、147及114例）次低。

衛生局25日派出大批防疫人員，展開孳生源清除、預防性投藥及清潔消毒等緊急防治工作，並監測住家周圍355名住戶健康狀況，新莊衛生所主任葉雅韻呼籲，目前全力動員將疫情控制在瓊林里內，避免外溢到周遭里鄰，民眾應配合自主檢視住家環境並落實清除孳生源，也要配合噴消防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，可依傳染病防治法第67條處6萬元至30萬元；經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，會被裁罰3000元至1萬5000元。

(中國時報)