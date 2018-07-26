國民黨火速開除林為洲黨籍

2018年07月26日 04:11 中國時報 莊旻靜 、 周毓翔 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨籍立委林為洲參選新竹縣長，為新竹縣投下震撼彈，不到1天時間，國民黨新竹縣黨部25日召開考核紀律委員會，對林為洲做出「開除黨籍」處分。對此林為洲回擊「那些改變初選制度、破壞國民黨聲譽」的人，才該開除黨籍。

林為洲堅持參選新竹縣長到底，昨天生日卻收到新竹縣黨部開除黨籍的通知，讓他「永生難忘」。不過沒了包袱的林為洲也表示，自己觀察民進黨執政不力，國民黨也沒有再起之勢，反而民眾期待「無色覺醒」。尤其在竹縣更是百家爭鳴，他將與地方上小黨共組「小黨大聯盟」，尋求理念相同的民代參選人，他願當這些人的「母雞」。

國民黨新竹縣黨部25日火速召開考紀會，祭出「開除黨籍」處分，考紀會常委洪文彬表示，24日有發文通知林為洲到場說明，不過林為洲仍缺席，在應到11名、實到9名委員的討論下，一致決議開除林為洲的黨籍。

對此，林為洲回應，「改變初選制度、破壞國民黨聲譽的是誰？」林為洲指出，這兩個月「國民黨被罵得多慘」，突然改變遊戲規則，讓民眾不滿國民黨黑箱角力，黨的聲譽受到質疑，這些決策人員、中常委「才該被開除」。自己已準備20年，會繼續努力「奮戰到底」。

國民黨主席吳敦義昨在台中表示，中央要等到地方黨部完成手續，然後再報黨中央，現在還沒收到縣黨部處理，但他強調，黨有黨紀，就像國有國法一樣。

(中國時報)