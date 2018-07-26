綠打聯合作戰 藍母雞帶氣勢

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中國時報
／高雄報導

議員選舉民進黨採聯合作戰，議會黨團搭建聯繫平台共同蒐集輿情，再由現任議員帶領新人開記者會，針對熱門議題發動攻擊，老幹新枝互相搭配；國民黨這屆也提名不少新人，由20年來聲勢最強的市長參選人韓國瑜領頭，力拚議會過半。

高市藍綠陣營皆喊出要搶議會過半席次，瞄準議長寶座，雙方提名都很積極，新人比例不低，民進黨提名38人中，僅26位是現任議員，國民黨提37席，更只有22名現任議員，新人爭出頭，帶給老將不少壓力。

民進黨慣打團結牌，市長參選人陳其邁召集擴大選務會議後確定聯合競選模式，上周並與現任議員、獲提名新人「大團結餐敘」，由議會黨團搭起溝通平台，每日蒐集情資或網路討論趨勢，一經溝通定調，立即開記者會拋出議題。

先前網路討論國民黨提名酒店業者鄭東元參選，隔日民進黨團馬上公開「起底」，23日吳敦義南下高雄，黨團也抓緊時機揶揄他藍營共主地位不保，即時反應宛如「快打部隊」，且皆是老將帶新人開記者會，趁機訓練口條，培養接班戰將。

反觀國民黨在高雄長期在野，選將早已習慣單打獨鬥，但這次韓國瑜氣勢看好，被譽為藍營20年來最強母雞，韓國瑜到各地拜訪產業公會、宗教團體，總有參選議員的新人們一路緊跟，把握機會搭順風車搶曝光度。

參選前金、新興、苓雅區議員的陳若翠表示，她和韓國瑜的聯合服務處將於8月4日開張，也是第一個挺韓後援會，由於藍營資源少，韓國瑜已宣布不設大型競選總部，可預見未來新人們將陸續與他合開服務處、掛競選看板，希望遍地開花翻轉高雄選情。

(中國時報)

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