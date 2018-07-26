鑑定無肇事責任 超速男仍判7月

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中國時報
宋原彰／新北報導

王姓男子騎機車直行，撞上從外側車道逕自左轉的劉男機車導致後座的劉男乾爹死亡，事後交通鑑定雖認定王男並無肇事責任，但新北地院認為王男超速行駛也有責任，依過失致死罪判王男7月徒刑、劉男8月徒刑。

劉姓男子在2015年父親節晚間，騎機車載著乾爹由三重往台北行駛時，在環河南路、大同南路口突然左轉，導致後方王男機車閃避不及撞上，坐在劉男後座乾爹跌倒後因頭部受創送醫不治。

王男表示，他當時有注意到劉男的機車要左轉，但因距離很近已經來不及煞車，且事後新北市交通事故鑑定委員會鑑定認為他並沒有肇事責任，依「信賴原則」他無須為這樁死亡車禍負責。

法院勘驗現場監視畫面顯示，劉男左轉雖有打左轉燈，但他是直接由外側車道逕行左轉，違反行車規範，但王男當時平均車速70公里，也已超過50公里限速。

但法院審理認為，王男在騎乘機車時，應已遵守且盡相當注意義務防止危險發生，才可以信賴他人也注意交通規則、盡同等注意義務，方得以「信賴原則」免除過失責任。

法官依據事故現場距離、時間推算，認為王男有足夠時間注意，卻不減速應變，而是選擇變換車道並試圖超車，追求速度下，不顧他人安全，同樣有過失，認定劉男、王男皆應對劉男乾爹之死負責，依過失致死罪分判劉男、王男8月、7月徒刑。可上訴。

(中國時報)

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