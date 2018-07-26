台南文旦大賽 兩階段精挑細選

2018年07月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

文旦是台南市特色農產，也是中秋節應景水果，極具經濟價值，市府自2015年起整合地區性評鑑主導競賽，今年邁入第4年，共吸引麻豆、下營、官田等地86位農民報名參加，且接近4成是新面孔，年齡層也降低，顯示投入栽種文旦的新農人不少，第1階段果園評鑑資格賽近日登場，將從86位參賽者中選60名晉級第2輪。

台南市農業局副局長李建裕表示，文旦評鑑目的在鼓勵農友透過健康管理、友善環境及永續栽培等方式，生產安全且高品質的文旦，讓消費者、農友及環境創造三贏局面，由於天候穩定，今年文旦品質特別好，下月中旬起就能採收，到中秋節還有一段時間，果實「消水」後會更美味。

25日評審團隊前往下營一處文旦園進行第一階段的果園評鑑，83歲的農民黃清龍種植文旦有近15年的時間，當時下營農會推廣種植，他將5分多的豆田全部改種文旦，透過田間管理，果園整齊清潔，雖然沒有超過30年的老欉，但果樹很健康，評審也讚譽有加。

評審之一的嘉義大學園藝系教授李堂察表示，第一輪的果園評鑑針對果園園相、病蟲害防治、土壤肥力及植體分析等大項進行評分，將選出60位農民進行第二階段的採果及農藥送檢部分，李堂察說，近年栽種技術越趨進步，農民對用藥更有概念，要分出高下真的得精挑細選。

(中國時報)