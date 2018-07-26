市府連發7新聞駁蘇 侯稱澄清不實

民進黨新北市長參選人蘇貞昌24日發表政見主軸，批新北市建設牛步，新北市政府連發7篇新聞稿澄清，被外界質疑到底是誰在選舉？對此侯友宜（左一）強調，當然是他在選舉，因為老縣長的政見出來後，有些內容不符事實，抹煞了新北市府同仁的努力，所以同仁才會站出來說話。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌24日發表政見主軸，批新北市建設牛步，新北市政府連發7篇新聞稿澄清，被外界質疑到底是誰在選舉？對此侯友宜強調，當然是他在選舉，因為老縣長的政見出來後，有些內容不符事實，抹煞了新北市府同仁的努力，所以同仁才會站出來說話。

新北發言人張其強指出，市府對不實言論，當然會立即反駁，也會據理力爭，7份新聞稿並不多，因正是老縣長講了這麼多與事實不符的話，我們才會有7份新聞稿，如果老縣長真的這麼在乎同仁，就請老縣長別再說假話了。

張其強強調，尤其明明是正在實現的三環三線，因為心虛，硬要說「沒看到」；明明是明年就要完工的國家電影中心，硬要說「只是圍籬」；而明明是採網路報名的公托，硬要說「看到晚上有人排隊」，擺在眼前的說沒看到，沒有的事卻又硬要說成有，難道一切都是習慣成自然嗎？

對於民調數字一直高於蘇貞昌，侯友宜則說，自己也有在注意民調，有些部分還要努力，最重要是票要投進去才算，這時民調還是當作重要參考就好。

至於何時要與台北市長參選人丁守中推出雙北聯合政見，侯友宜表示，目前已大概成熟，幾個議題都已經擬好，會選在適當時間、地點推出來給雙北市民知道。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）日前召開臨時理事會，表決通過停辦2019年在台中舉辦的首屆東亞青年運動會，侯友宜表示，我們還有爭取的空間，國人要團結支持台中繼續爭取，讓我們辛苦這麼久的青年選手能夠躍上舞台，在國際發光發熱，為台灣爭取榮耀。

(中國時報)

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