市民卡好康 台南市區公車9元坐免驚

2018年07月26日 04:11 中國時報 洪榮志 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市民卡總發卡量已突破56萬張，大台南公車從8月1日起再加碼推出市民卡專屬乘車優惠，凡於年底前搭乘府城客運、四方客運行駛的市區公車（0-99路，33路除外），且上下車都刷市民卡，即可享有第1段半價9元，第2段起免費的優惠，讓持卡市民「9元坐免驚」。

台南市政府交通局長林炎成表示，從2016年推出市民卡搭乘市區公車半價以來，已有超過276萬人次享有優惠，也帶動公車整體運量2年來提升14％。今年8月起，該局再加碼推出1日9元搭到飽，不僅比其他縣市的月票還便宜，台南市高中職以下學生還可直接刷學生證就享有優惠。

公共運輸處長呂獎慧指出，為持續鼓勵民眾使用電子票證，愛金卡公司推出的iCash 2.0卡，也將於8月中起加入大台南公車服務行列；另外，大台南公車轉乘優惠也加倍延長為4小時，使用一卡通（含市民卡）、悠遊卡及iCash 2.0由台鐵或公車進行轉乘，市區公車享1段票免費、幹支線公車8公里免費外再折扣9元。

呂獎慧還提醒，市民卡必須確實完成上、下車都刷卡，才享有當天下一段免費優惠；如果還沒有申辦市民卡，可以前往各區公所臨櫃辦理，隨辦隨好。

另外，台南市政府災害防救辦公室今年首度與龍崎、南化、楠西、玉井、六甲、東山及白河等7土石流潛勢區的區公所合作，整合中央和地方的防災資訊，在轄區公車候車亭貼出防災QR Code，民眾搭乘公車只要掃瞄QR Code，每當颱風或發生豪雨，就能馬上查詢住家所在第一手防災訊息，藉由數位化防災傳遞正確災防資訊，保障市民安全。

(中國時報)