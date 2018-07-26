竹崎農會酪梨評鑑 全台首辦

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣竹崎鄉農會為推廣酪梨，25日舉辦首屆酪梨評鑑大賽，邀請專家品評竹崎早生酪梨「章安」。竹崎鄉農會總幹事林孟怡表示，第一次舉辦酪梨評鑑，希望可以藉此提升酪梨品質，將竹崎好吃的酪梨推廣出去。

酪梨脂肪含量高，又多是單元不飽和脂肪，科學家稱可預防心血管疾病及某些癌症，又稱「幸福果」。竹崎鄉酪梨種植面積逐年增加，目前約73公頃，為全台第2大產地，林孟怡指出，近年來酪梨因養生訴求受到民眾喜愛、價格穩定，透過評鑑比賽提升酪梨品質，也讓農民聽取專家的建議，未來希望繼續辦下去。

農會邀請台大園藝系教授陳右人、嘉義大學農業推廣中心教授盧永祥，前嘉義農試所助理研究員鐘志明，及嘉義農試所助理研究員蔡惠文擔任評審。依據酪梨外觀、肉質風味、水分含量進行品評，先以外觀及肉質風味評選出10組，再利用烤箱進行水分含量測試，過程相較其他水果評鑑複雜，鍾志明說，含水量越少肉質越Q彈、好吃。

陳右人表示，今年參賽的酪梨品質皆不錯，顛覆大家過去對早生酪梨的印象，代表整體栽種技術的成長，未來酪梨要商品化，最重要的就是品質一致、大小平均，以及口感美味。

今年共有41組酪梨參賽，農會也特別製作得獎標章，以此讓消費者識別，也提高獲獎酪梨價值，評鑑冠軍由吳天財拿下，吳表示，酪梨栽種難度非常高，不僅怕乾又怕濕，熟度控制也是一大學問，相當榮幸獲得肯定。

林孟怡說，酪梨產期約為7月中至隔年1月，目前正是品嘗的好時機，農會將在本月27、28日在竹崎親水公園舉辦酪梨農特產品創新行銷展售會，歡迎大家來竹崎吃酪梨。

(中國時報)

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