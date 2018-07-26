宜蘭大學廁所 驚見半裸女屍

2018年07月26日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國立宜蘭大學驚傳有女子陳屍在學校女廁，警方獲報後趕赴現場，依現場跡象及檢察官初步相驗的結果，暫時認為無他殺嫌疑，除積極清查死者身分外，另將擇期由檢察官會同法醫解剖釐清死因。

宜蘭大學林姓女助教25日前往校區格致大樓4樓飲水間裝水，聞到一旁上鎖多日的女廁傳出濃濃惡臭味，原以為是廁所內有垃圾多日未清，找來鎖匠打開女廁外門，不料門一打開，就看見第一間廁所的門縫下露出一隻手，女助教嚇得趕緊求助校安人員報警處理。

警方獲報趕到現場後，迅速將廁所內門打開，只見身上僅著內衣，呈「半跪半趴」姿態的女子陳屍在內，屍體已有浮腫現象，死亡時間應該已超過3天。

警方表示，死者身上僅穿著內衣，外衣褲及內褲則擺放在一旁的地上，經進一步清查現場沒有發現遺書，也沒有打鬥的跡象，且死者身上及放在地上的衣物都保持完整，並無被扯破的痕跡，加上身上沒有傷痕，也不像被殺害後再拖行丟棄在廁所內，初步排除他殺之嫌，推測女子死因可能與疾病有關。

檢察官昨日下午會同法醫完成初步相驗，未在死者身上發現傷痕，暫時排除他殺，但真正死因仍要等解剖後才能確定。

因女屍已明顯浮腫，難以辨識面容，校方人員對警方表示，學校沒有接到協尋學生的通報，加上暑假期間校園對外開放，非宜大學生的可能性居高；警方也表示，現場遺留的衣物不像年輕人穿的款式，已展開清查協尋人口資料，核對是否有身份相符對象，同時逐一過濾近日學校監視器畫面，試圖找到女子生前進入校園時的影像，盡快確認身分。

(中國時報)