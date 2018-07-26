「廢死」並非普世價值

2018年07月26日 04:11 中國時報 林谷芳

是否執行死刑最近又成為諸方關注的社會議題，而儘管連親綠媒體亦一再表示希望執行死刑，以撫民怨，以安民心，但執政者卻絲毫不為所動，在凡事皆舉民意的台灣，這還真是個怪現象。

不為所動，原因之一，是執政當局過去「廢死」的立場，若這時迫於民意「髮夾彎」，當然心有不甘。

但立場能如此「堅定」，根本的，還不在這「現實」的原因，真支撐執政當局或「廢死」者「雖千萬人吾往矣」的，更在於他們認為「廢死」乃是一種普世價值。

而這種認為，又何只出現在「廢死」者身上，它其實是台灣在此議題上一個最根柢的迷思，君不見，連贊成死刑者，也只能相對地說：台灣還沒發展到「廢死」的地步，所以必須依法執行死刑。

「還沒發展到」，意指著往後必須達到，只是目前還沒「進步」到這程度，所以只能執行死刑。在這樣的認知下，「廢死」與「執行死刑」，其實只是訴諸於理想與妥協於現實的差別，如此，高舉理想大纛者，以其「高度」，自然可以「冷對千夫指」，甚且在這「冷對」中自覺或不自覺地露出道德的傲慢。

然而，「廢死」真是普世價值嗎？

其實不然！所謂「普世價值」是普天下皆同，要如此就必須符合兩個條件，一是在「理」上，這價值可以被常識認定，是非對錯是清晰而不須反覆論辯的，另一是在「事」上，它是人類文化普遍存在的現象。然而，能符合這兩個條件的事其實極少。

不無故殺人，殺族內人更是滔天大罪，這是「普世價值」，於理於事基本都無可置疑；又如「近親禁婚」，尤其直系親屬之間禁止結婚，則是各文化中普遍存在的現象，因不如此，倫理就會被顛覆，天下就大亂。但即便是後者，仍有極少極少的例外，當然，也都有嚴格的限制。

正因必須接受「理」與「事」雙重的檢驗，研究文化的學科如人類學就不輕易使用普世原則或價值來談事情，但相反地，愈封閉或愈自以為進步的族群就愈容易乃至喜歡用這字眼。

封閉者用這字眼，是所見甚少，就以自家為天下。自以為進步者，則以自己為歷史進化的前沿，天下都該與自己趨同。一封閉一進步的兩種社會，在此卻就相同。

幾世紀以來的歐洲文明正是後者，19世紀的歐洲人認為人類文明最終都將進化成歐洲樣態，就如此，許多悲天憫人的傳教士乃以「解放野蠻，使之走進上帝懷抱」而無視殖民的血腥。這種想法雖在二戰後因殖民地的覺醒有被遏抑，但無形的滲透卻一直存在，「歐洲中心論」並沒有成為歷史的過去，它只是換一個面目，繼續作用著。

以為「廢死」就是一種普世價值，正反映著這樣的歐洲中心論，所以歐盟會用各種方法要求其他不同文化者「廢死」，但遺憾的是，這些被要求者竟也就如此接受了這樣的價值，以自己發展的進程尚不到歐洲程度而感到遺憾，正如此，「台灣還沒有發展到『廢死』的地步」其潛台詞就是：讓我們暫時原諒這些人的愚昧無知吧！

其實，即便在歐洲，連德國通過「廢死」也有歷史偶然的因素，更遑論將它視為四海皆準的普世價值，而「廢死」與「反廢死」之間也非愈辯愈明之事。它毋寧是一種選擇，例如：若只站在大社會的角度談刑法，當然可以空疏地說看不出死刑對治安有多大直接性幫助這般的話，但如果再大的社會都必須對其中的個人在權力上知所謙抑，則刑法本身也就必須扮演對受害者交代的角色。每個社會在此的天平都可不同，但台灣目前卻是當權者以自以為是的普世價值強加於人，後果又要大家承擔。

被強加，雖有不服，但反「廢死」者許多人無形中卻還是中了那「普世價值」的圈套，像那日電視中有人在談廢死是普世價值時，主持人趙少康直接一句「它只是歐洲價值」這般的直舉在目前仍屬空谷跫音，而真要談保留死刑，就要有更多人能如此直擊這「廢死」的迷思才是！有更多人如此，台灣社會也就不難跳出「廢死」的漩渦。

（作者為台北書院山長）

(中國時報)