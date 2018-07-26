不是金絲雀 是吹牛青蛙

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳建仲

針對台中市遭取消東亞青運主辦權，蔡總統24日透過推特發文表示，「此時，全球團結起來更加重要，因為台灣就像是在礦坑裡的金絲雀，提醒世界，中國所釋放的資訊。」小英再度向國際喊話要共組「抗中隊」。然而，北京顯然視蔡政府為伊索寓言中不知量力的「青娃媽媽」或《左傳》春秋時代不知犯「五大錯」而亡國的息國國君。雖然蔡總統呼籲兩岸對話，但恐將面對兩岸衝突升級的新挑戰。

2014年10月在北京舉辦的第32屆東亞運動會理事會上，當時台中市長胡志強成功爭取到在2019年的第1屆東亞青運的舉辦權。然而，由於現任台中市長林佳龍聘請領銜發起「東京奧運正名公投」的紀政，擔任東亞青運榮譽總顧問，北京以發起「東奧正名」公投已違反奧會規定為由，在24日強勢主導的臨時理事會決議取消台中市的主辦權。

總統府和台中市政府都表達強烈遺憾與抗議，要繼續爭取權益；蔡總統在當天分別在「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」致詞、會見美國前國防部長卡特以及晚間的推文中，三度譴責大陸在全球採取激進策略、以銳實力影響周邊國家，呼籲各國應強化與區域及全球的夥伴關係，共同合作，確保共用的利益將可克服任何經濟、政治、軍事脅迫並持續存在。蔡總統近來從譴責「獨裁政權正使用銳實力傷害其他國家的自由和社會」、「中國是對全球民主的威脅」、「國際社會應合作展現制約中國」，到一日三批中國，顯見蔡政府正升高反擊北京打擊的聲浪。

問題是，蔡政府反擊北京打壓除了向國際和國人大聲控訴外，具體的措施又是什麼呢？外交部長吳釗燮6月底對日媒呼籲台日應進行安全保障對話，以因應中國的軍事壓力與威脅；他對CNN專訪直言，若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京武力占領，「正在盡可能與志同道合的國家合作，努力跟美國進行安全合作，防止中國以為能在一夜之間占領台灣」，顯見是想打國際牌抗中。

蔡總統引述英國俗諺「煤礦坑裡的金絲雀」，指台灣是中國發動全球威脅的「早期預警」，訴請各國聯合捍衛自由民主價值，寄希望於「印太聯盟」能協助台灣對抗中國大陸。遺憾的是，蔡總統的認知和國際現實以及國人的評斷落差實在太大。

大陸要求各國航空公司改變其網站和訂位系統對台灣標示的期限屆止，美國的航空公司已決定更改標示方式，日本、印度、澳洲也都更改。東亞奧委會表決時一面倒支持中國提議，日本只能棄權。美國國務卿蓬佩奧表示，美國處理台灣問題有長期一貫政策，川普政府對這項政策沒有改變，也不預期會改變。蔡總統口中的國際反中隊，連個影都沒。

伊索寓言《青娃與牛》的故事中，青蛙媽媽使勁肚子鼓氣，想與牛比大，結果把肚子脹破了；《左傳、隱公十一年》記載，春秋時期鄭國旁的息國，國君「不度德、不量力、不親親、不征辭、不察有罪」，反而對鄭出兵而被攻滅。蔡總統自比金絲雀，大陸卻認為她是青蛙媽媽、是息國國君，至於台灣民眾怎麼看，九合一選舉後就揭曉了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)