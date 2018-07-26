推疫苗產業 需前瞻格局

2018年07月26日 04:11 中國時報 金傳春

大陸一家生技公司因狂犬疫苗造假，引發民眾焦慮。惜該公司的百日咳、白喉、破傷風疫苗（歐美的DPT疫苗）已注射25萬人，品質管制卻未達標，再加上流感疫苗也有問題，消息傳出，更引起大陸學童家長緊張，欲群起到香港或出國打疫苗，導致相關地區的公共衛生決策者害怕造成該地疫苗荒，在在顯示生物製劑產品的品管不但在流程中每一步驟需嚴格把關，更應首重公共衛生安全以「誠」為上策的原則。

疫苗的貢獻始自全球天花根絕，其後美洲成功撲滅小兒麻痺，國際扶輪社甚而提升開發國的小兒麻痺疫苗接種率。2009年新型流感H1N1全球大流行，我國首度全面自動化自製國產流感疫苗，在國小學童全面接種兩周後，疫情迅速受控制。

疫苗工業猶如國家的生物國防，有些國家為保護本國疫苗產業，對外國進口疫苗設多重關卡，在壟斷無國際競爭、公共衛生倫理不足及缺乏完善的系統化品管監督體制下，一旦疫苗出問題，接種率下降，流行隨之而起，英國的百日咳流行為前車之鑒。日本的B型肝炎疫苗因原料問題，最後多名官員、公司董事長與原東京大學附屬醫院院長受起訴。

近年因新興傳染病崛起，如第71型腸病毒、登革病毒、H7N9禽流感、人類乳頭瘤病毒、愛滋病毒等新疫苗的研發陸續展開，但歐美有些藥廠因疫苗問題而損失慘重，紛紛退出。我國醫界較習用進口疫苗，偏偏政府對疫苗產業缺長遠眼光，致國產多年的日本腦炎疫苗近年卻停產。

2003年因SARS重創我國人健康，國家衛生研究院及早起步研發人用的禽流感疫苗，惜政府在沒疫情時心存苟安，較少有前瞻大格局，也未積極推動。於今年登革熱疫苗菲律賓施打後受阻、大陸父母疫苗恐慌及我國日本腦炎病例趨增之際，建議政府：一、善用此最佳契機，邀各界專才全面檢討規畫疫苗國策，尤其東南亞許多國家尚無疫苗產業與自製力，但防疫必須有區域聯防的眼光與實力。

二、積極鼓勵疫苗科學研發，尤其是潛伏期短、傳播力強、致病力高與變異度大的病毒等病原微生物，不能僅用分子生物科技生產疫苗，還須考慮如何提升免疫力，並以流行病學法評量疫苗實效。

三、培養跨領域的疫苗年輕專才，由公共衛生思考與流行病學研究設計，至微生物學、免疫學、生物化學、病理學、生物統計、疫苗風險溝通、疫苗不良反應調查與疫苗效力評估等的一系列專業知識與實務歷練，以符合未來時代所需。

四、將台灣處理疫苗不良反應的科學探究與成敗經驗供大陸參考。（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)