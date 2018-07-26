2018年07月26日 04:11 中國時報 趙哲聖

距離年底選戰剩下4個多月，各種民調出爐，高低起伏中，藍、綠、白、無，各種光譜候選人，是如何受到選民的關注呢？

從當前媒體焦點和流量牽動著網路社群的趨勢，年輕選民「網友說」似乎成為主流的態勢。這對我們的民主政治來說，是年輕化意見的表達，還是沉默螺旋下「佛系」隱性選民更加失聲？

網路聲量最高的台北市長柯文哲，在IG或臉書經營有成，近來網路節目《木曜4超玩》中邰智源擔任市長「一日幕僚」，間接捧紅「學姐」黃瀞瑩。看得出，靠網紅拍攝影片，除了展現親民外，他也想讓選民知道候選人本身的特質。

在大數據的時代，炒熱話題與在網路上聲量十足，就能成為「政治選票」的籌碼。柯文哲本身的特質讓市政加上網紅參與，達到了「表演一家親」的效果，但市政的深度和廣度總非表演政治說了算。以往，候選人擅長的口水戰，我們看不到政見「牛肉在哪裡」，然而，社群網路時代，選民似乎只是關心候選人的表演橋段，沒有趣味、瘋狂或KUSO的哏，網友不點選，社群靜悄悄，大眾媒體不想跟進。

碎片化的資訊社會，對沉穩或內斂的候選人非常吃虧。如北市國民黨參選人丁守中從出線時的高民調，但選舉步伐仍維持10年前的節奏，果然被網路子民譏諷是「佛系選舉」，就連視覺傳播中「有圖有真相」的表達，如桃園市候選人陳學聖與吳敦義在臉書張貼的「KMT潮T+高腰西裝褲」宣傳合照，也被網民譏諷為老態的象徵。

丁守中的總部主委，前行政院長張善政說，如果真要網紅當市長，那大家可以提名「館長」為市長。這句調侃的話只說對了一半，當前的選舉要帶動氣勢，早就不是帶著厚厚的市政白皮書，身後跟著一群專家學者，就能簡單奪取選民的關注。移動選民的口味難定，但人手一機的本質卻相同。選民透過臉書和Youtube，突破傳統媒體框架的高牆，透過Line甚至IG廣傳理念，針對市民關心的議題，拉攏「瞳孔」選民，才是往後選舉勝敗的關鍵。

透過大數據的分析，作為「量化」的指標，是政黨走向雲端運算和科技化不能逃避的課題。國民黨高雄市長參選人韓國瑜口頭愛說滷肉飯救高雄經濟，或台中市長參選人盧秀燕在「空氣汙染」維度下的聲量趨勢都高，這是大環境製造的「因」，然後由候選人去創造「果」，這如同網紅靠直播，就是需要流量。

當然，選舉還是要靠「質」，候選人本身良善、領導、統合特質，才能引領市政發展。兒童節目《天線寶寶》中的丁丁讓人愛看，是節目本身劇本優質、表演流暢，但宣傳也很重要。候選人既要脫俗，也要世俗，才能在大數據點選的眼球世界中勝出。

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)