蔡總統別再放任「獨」害兩岸關係

2018年07月26日 04:11 中國時報 主筆室

東亞奧林匹克委員會突然召開臨時理事會，決議取消明年在台中舉辦的第1屆東亞青年運動會，民進黨政府強烈抨擊中國大陸打壓，雙方敵對情緒再次升高。然而，事件肇因於泛綠營推動「東京奧運正名公投」，兩岸不僅缺乏互信且對抗加大，此刻蔡政府必須務實且自我約制，不應任由兩岸敵對進一步上升，尤其須面對泛綠營推動台獨正名公投對兩岸關係的破壞力，在加大反擊對岸加壓時，也應盡速化解內外對民進黨政府走向的疑慮。

由於台中市長林佳龍聘請領銜發起「東京奧運正名公投」的紀政擔任東亞青運榮譽總顧問，北京以發起「東京奧運正名」已違反奧會規定為由，在24日強勢主導東亞奧委會召開臨時理事會，決議取消台中市的主辦權。蔡總統一日三批對岸打壓，呼籲國際聲援台灣。然而，大陸國台辦已表明是針對正名公投，如果民進黨政府能及時澄清疑慮，證明我方沒有奧運正名問題，也會依國際奧會決議舉辦國際賽事，或能促請東亞奧委會重新審議本案，這才是真正化解危機的可行之道。

事實證明，北京對綠營推動相關涉獨公投與法案，採取強勢力擊已是既定政策，民進黨政府如果因此而讓台灣在參與國際活動遭受傷害，就算泛綠支持者歸責北京打壓，但多數民眾恐怕會認為民進黨必須負責自我約束，停止重返台獨法理衝撞的老路。放任情勢發展，不僅民進黨受傷，台灣受傷，民眾也受傷。

近來美中升高貿易戰和南海問題爭端，美國掀起空前的反中聲浪，華府和國會都出現打「台灣牌」以牽制北京的傾向。在《台灣旅行法》解除美台官方互訪層級限制後，泛綠營對蔡總統8月的美國過境之旅多所期待，希望華府除了同意在紐約過境外，也能與參眾議會中的友台國會議員們會晤，成功上演過境外交，以作為《台旅法》通過後美台關係的新指標，尤其對民進黨九合一選舉等於打了強心針，甚至判斷現在就是全力拚台獨正名的最佳時機。

然而，大陸要求各國航空公司改變其網站和訂位系統對台灣標示的期限已於25日截止，美國的航空公司在和政府部門協商後也決定更改標示方式，同樣其他亞洲國家也都跟進。民進黨政府必須務實考量兩岸現勢的差距，不能只是拉高抗議分貝、訴諸國際，這樣根本無法緩和對抗，反而讓敵意螺旋上升。

蔡總統將在8月赴巴拉圭出訪時過境美國，綠營希望此番過境能上演具有突破性指標效應的「過境外交」，但華府已表明美方信守美國的「一中政策」、美中三公報、以及《台灣關係法》的義務，兩岸和平與穩定符合美國的長遠利益，重要的是台海兩岸理解這些利益的重要性，並為建立和平與穩定的基礎而努力。因而蔡總統出訪過境美國，完全沒有必要背負過多不切實際的期待，反而應低調與務實，更有利於美台關係長期的發展。

雖然眾議員夏波日前在眾議院外委會上，提議邀請蔡總統到國會演說，但國務卿蓬佩奧表示，美國在如何處理台灣問題上有長期一貫的政策，在川普政府，這項政策沒有改變，也不預期會改變。雖然大陸外交部多次要求美國不要允許台灣領導人過境，不要給台灣獨立勢力發出錯誤的信號，但美國國務院表示「美國不時協助台灣代表過境」，顯見我方如果是單純的過境美國，北京也難以抗議。馬政府8年期間堅持「過境零意外」，以維護外交休兵的默契，民進黨如果此時拉高對抗，反而讓蔡總統過境美國的安排更加困難。

華府政策立場清楚表明，兩岸的和平與穩定符合美國的長遠利益，美國與台灣人民的長期友誼仍是美國亞洲政策的關鍵要素之一。美台關係提升露出苗子，不代表川普政府對台政策會有根本的改變，誠如台海專家任雪麗的警告，川普的性格更有可能把台灣當棄子。

台中東亞青運的主辦權被取消，美國各航空公司改變其網站對台灣的標示，在在顯示民進黨政府放任綠營涉獨行徑，只會遭來對岸更強大的反獨力道，而美國卻只能口惠實不至地通過一些法案，讓蔡政府感覺良好。眼下的情勢，蔡總統實應看清局勢，處理涉獨公投所引發的負面效應，讓兩岸關係恢復到可以對話的局面，申復東亞青運才能算踏出第一步。

(中國時報)