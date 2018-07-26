2018年07月26日 04:11 中國時報 主筆室

東亞奧林匹克委員會（EACO）24日宣布取消台中市主辦的「2019東亞青年運動會」，引發震撼。原因是台灣正在進行「2020東京奧運台灣正名」公投運動，而發起這項公投連署的是知名運動員紀政。

延宕超過半年的台灣大學校長遴選案，最近出現新進展。引人關注的是，前中研院院長李遠哲竟公開表示，台大沒有能力選出一流的校長。這番談話讓外界高度質疑，是否李遠哲也在其中扮演一定的角色。

紀政是亞洲女子第一位在國際田徑賽事短跑中獲獎的運動選手，更為我國女性運動員在奧運會上奪得了第一枚獎牌；李遠哲則是諾貝爾化學獎得主。從專業領域來看，兩位都是曾令國人感到驕傲的台灣之光。可惜的是，他們卻高調插手非其專長的事務，讓台灣陷入苦境。

「東奧正名」公投訴求在2020年舉辦的東京奧運上，台灣選手以「台灣」的名稱參賽，而不是「中華台北」。但事實上，國際奧會執行委員會早在今年5月，就決議「不予核准」中華奧會變更名稱。

紀政身為優秀的運動員，當知對一個選手而言，能夠參與國際性比賽是多麼重要的事，為什麼要發起一個根本不可行的公投，斷送選手參與比賽的機會？奧委會的話說得那麼明白，紀政聽不懂嗎？如果對兩岸政治的微妙關係不夠理解，紀政就不該輕言涉入。

李遠哲頂著諾貝爾獎的光環推動教改，早已讓台灣教育成了學生、老師和家長哀鴻遍野的重災區，高教界更是烏煙瘴氣。如今又希望台大遴選會重組，台大又添一樁亂。

台灣之光撈過界，就成了台灣的災難。

(中國時報)