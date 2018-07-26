2018年07月26日 04:11 中國時報 江靜玲

本月初才前往北京與中國大陸領導人舉行峰會的歐盟委員會主席容克，這個星期在美國訪問並與川普總統晤面。歐盟把希望寄託在容克此行能說服川普，不要讓美國和歐洲的貿易戰持續升級。更重要的是，容克對川普力陳，歐洲是美國的朋友而非敵人。

打著「美國第一」的大旗，川普正在撕裂二戰以來行經逾半世紀的國際政經和軍事機制。容克之前，諸多歐洲領導人都試圖呼籲川普政府不要對歐盟實施鋼鋁關稅，但無人能說服川普，川普甚至進一步對歐盟發出新的汽車關稅威脅，一名駐節中國多年的歐盟外交官感嘆道：川普已敵友不分，令人憂心。

布魯塞爾方面否認容克此行帶著貿易方案與美方會談，強調只是前往溝通協商。然而，歐盟口袋中已準備了反擊清單。在這場21世紀初期的貿易大戰中，歐盟與中國處境相似──幾乎都是被美國打鴨子硬上架，不得不出手。一位跟隨容克訪問北京，並隨同川普7月訪歐採訪的德國同業認為，二戰以來建立的國際機制和組織確已需進行改革，川普在這方面是對的，但到處放火的做法則令人難苟同，這位同業論斷：「歐洲如果和中國聯合起來，美國絕對贏不了這場戰爭的。」

有關中歐此刻應聯手抗美的聲浪正在民間逐漸升起，令我感到些許詫異的是，這位目前派駐在歐盟資深同業對中歐聯手抗美，美國穩吃敗戰的賭定。大前提是，歐盟仍自覺美國是老盟友，對中國依然抱著審慎和質疑立場，轉向豈是那麼容易的事？

歐盟議會將在2019年舉行選舉，對於與英國協商脫歐，以及各國不同政治議題搞得焦頭爛額的歐盟，明年的選舉充滿變數，此刻大概只想穩往與美國的關係，暫時不急著與中國發展突破性的新關係。

當然，這並不表示歐洲未來不會改弦易轍。但美國從來都不是省油的燈，川普本月初訪歐時，被他趕出白宮的前首席策士巴農正在英國與歐陸國家極右派會商，商建一個匯聚歐洲右翼民粹主義黨派團體的「總部」，這個擬命名為「運動」的基金會，是有「黑暗王子」之稱的巴農過去一年來遊走大西洋兩岸的首要目標。他要把2016年美國大選替川普操盤的策略帶到歐洲來，在2019年歐盟選舉前，在歐洲掀起一場右翼民粹主義大反叛。

巴農和川普是否真的已全然決裂，虛實之間令人難洞悉。但他在歐洲從英國、法國到匈牙利串連極右派政黨，呼籲這些右翼支持者「讓所有國家的愛國者團結起來」，引發的歡呼與興奮，令人不得不思量：歐洲將面臨像兩年前把川普推進白宮那樣的選戰嗎？

如果再進一步思考，逐漸浮出的證據顯示，巴農在兩年前英國脫歐公投中也扮演了一定的角色，私下與當時領導英國脫離歐盟的英國前外相強森多次晤商，對川普始終支持英國脫歐也就不會感到意外。在英國脫歐和美國2016大選幕後推波助瀾的巴農，如果藉2019年歐盟選舉成功集結歐洲各國右翼，成功推動所謂新右翼民粹運動，歐洲將會變成什麼光景？這是自由派人士最大的惡夢。

若此事在明年後屬實，可以推論：右翼民粹當道的歐洲將不會與中國聯手反制美國，反而會跟美國一樣採取更強硬的對中政策，深信巴農植入川普腦中的觀點：「歷史會記得我們為阻止中國稱霸世界所做的努力。」

(中國時報)