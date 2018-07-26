不相忍為黨 國民黨最大困局

2018年07月26日 04:11 中國時報 林清強

國民黨才因花蓮縣長傅崐萁宣布不參選桃園市長鬆了一口氣，但林為洲聲稱要脫黨參選新竹縣長讓國民黨再添苦惱，黨主席吳敦義聽聞林為洲要自行參選還特別說：「拜託，絕對不要這樣子。」林為洲若脫黨參選，國民黨新竹縣長選情勢必面臨衝擊。

在林為洲之前，嘉義市議長蕭淑麗亦以初選不公平為由，宣布退出國民黨自行參選市長，讓原本極有機會藍天再現的嘉義市，蒙上一片烏雲。

無論是林為洲或蕭淑麗，都認為國民黨未順其心意，故而決定走自己的路，然而，與黨分道揚鑣後，此去是坦途康莊抑或遍地荊棘？林為洲或蕭淑麗似乎並不在意。

其實，不少國民黨員都與蕭淑麗或林為洲相似，亦即以個人為中心，一己的利益大於黨的利益，即使國民黨如今已淪為在野黨，並且遭受執政黨無所不用其極的追殺，他們依然不願相忍為黨，這是國民黨的最大困局。

如果國民黨員不能以大局為重，這樣的黨員對於黨的發展當然是害大於利，國民黨除了壯士斷腕已無其他選擇。以林為洲而言，他宣示決心參選新竹縣長的理由有二，其一是黨「制度破壞」毫無悔意，其二是新竹林氏宗親熱情相挺，特別是前縣長林光華的支持，加深他參選的決定。

林為洲所謂的「破壞制度」，指的是國民黨的縣長初選未以民調決定提名人選，但國民黨在新竹縣自始至終都沒決定以民調為提名縣長的依據，既未決定提名方式，何來「破壞制度」之說？

事實上，民調看似公平，卻潛藏可能被對方陣營操弄、灌票的不公平問題，2016年爭取代表國民黨參選總統的洪秀柱，在初選民調通過「防磚條款」，黨內即普遍質疑是綠營介入的結果，故而民調特別是全民調，顯非政黨提名最佳人選的最佳方式。何況，無論是國民黨或民進黨，民調都非是唯一的提名方式，協調、徵召也都是兩大黨提名公職人員的可行方式。

其次，林為洲早於1998年時即在時任新竹縣長林光華的引薦下加入民進黨。其後，兩次擔任陳水扁競選總統的新竹競選總部執行總幹事；也擔任林光華競選新竹縣長競選總部執行長。從這些經歷看，林為洲與民進黨似乎關係更加緊密，既是如此，林光華支持林為洲會否是司馬昭之心？而林為洲的參選又會否只是意在分裂國民黨的票源？

照說，民進黨執政不力，年金改革、轉型正義都搞得民怨四起，國民黨應該有很大的勝算空間，但是國民黨六都參選人除了新北侯友宜民調還占上風，其他各縣市的候選人態勢不佳，都在坐等黨部動員，佛系戰術當道，加上像林為洲、蕭淑麗的出走，國民黨似乎又要看著大好江山拱手流失。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)