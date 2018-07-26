李遠哲的「民主素養」

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃光國

日前李遠哲公開挺蔡政府，宣稱：「管案不應視為政治干預學術或政府插手」，並批評：「台大沒有能力找一流校長」。從1994李遠哲擔任院長以來，中研院的預算由30億逐年增加至150億，幾乎相當於台灣的高教總預算。

在李遠哲的「英明領導」下，中研院用這筆龐大的預算大搞「產學合作」，根本是「拿納稅人的錢當冥紙燒」！我曾要求中研院公布歷年來的「技轉」成果，結果不僅是李遠哲悶聲不響，行使「緘默權」，連中研院也裝聾作啞，沒有任何回應。拿不出自己的研究成績，憑什麼批評台大？

李遠哲對中研院的研究成果非常遲鈍，他的「政治敏感度」卻是異於常人。14所公立大學組成的「大學自主聯盟」，要求教育部依遴選委員會的決議，盡速聘管中閔為校長；李遠哲立刻在這個節骨眼上跳出來挺綠營，他說「在國際上，遴委會沒成功要馬上解散，重新組織，重新開始」，完全呼應蔡政府的主張，卻和遴委會的要求背道而馳。這難道不是在彰顯他一貫的「政治正確」嗎？

李遠哲又活靈活現的說明整個遴選過程：「後來管中閔被拉上來，前面的人被拉下去，這裡面有很不好的因素在運作」。至於這「很不好的因素」究竟是什麼，大家都很想要知道，他卻語焉不詳，故作神祕，讓人覺得莫測高深；難怪「大學自主聯盟」要批評他「缺乏民主素養」！

李遠哲最叫人受不了的說法是：「清大第一次校長遴選的時候，我當校長遴選委員會召集人，做了很多努力，後來選的是國外很有名的大學教授來當校長，大家都很興奮。台大有沒有辦法做這樣的事情？做不到的，台大本身要檢討。」

言下之意是：孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池、管中閔等歷任校長都不是「國外很有名的大學教授」，遴選委員會會選他們當台大校長，本身就要檢討。在李遠哲看來，台大是「沒有能力」找「世界一流的人」來當校長的。如果由他當校長遴選委員會召集人，一切困難都會迎刃而解，「大家都會很興奮」。

從1994年之後，在台灣歷史上的關鍵時刻，李遠哲總是擺出這種，出來「指點江山」，希望能夠一呼百諾，大家聽從他的「英明領導」。問題是：「己身不正，焉能正人」？當中研院連自己多年來的研究成果都說不清楚的時候，我們還能跟他談什麼「民主素養」？他又憑什麼批評別人？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)