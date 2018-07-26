2018年07月26日 04:11 中國時報 呂昭隆

外交部長吳釗燮是蔡英文總統的核心國安幕僚，在競選期間就跟前跟後，選上後，當過國安會祕書長、總統府祕書長，應是最了解蔡總統的國安政策思維。當他說出「若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領」，某個角度來說，代表蔡總統多少也有這樣的看法。

兩岸軍力態勢很明顯，台灣打不過大陸是事實，沒有外交部長打臉國防部長的問題。只是如何避免戰爭，多數國人希望兩岸關係維持和平，台灣應和大陸交往，坐下來好好溝通；而吳釗燮的說法，卻是另一種思維，站在中國大陸角度思考，就是引清兵入關，也是擺明了要和大陸對幹，但也擔心槓到最後，大陸真的會動武，所以希望美軍能助陣，站在台灣這邊。

美方當然不會這麼做，除非放棄一中原則，支持台獨。否則，台美一旦軍事同盟，民進黨有美方撐腰，遲早會宣布台獨，美方也不會掉進這樣的陷阱。換言之，只有美國能打台灣牌，不可能任由台灣打美國牌。或許有一天，美方想測試大陸軍力的能耐，讓台灣打一場有限度的代理戰爭，才可能持續軍事支持台灣，那也不必軍售了，而是軍援，甚至把最好的戰機都撥交給台灣用。

吳釗燮的話之所以值得玩味，還有另一個層面思考。蔡英文總統已做了兩年多，是三軍第一位女統帥，也經常公開鼓勵國軍，對國軍也很暖心，但她究竟對軍事有沒有興趣？經過這段時間的接觸，軍系傳聞蔡總統對軍事不是很有興趣，所以軍中事務都交給國安會處理，不像李登輝或陳水扁，很多重要軍事大政，會自己找軍人問。

由於蔡總統不太直接找軍人談，雖有例行的大小軍談，其中大軍談一度暫停，後又恢復，但因軍事交由國安會處理；大軍談也不像以前的開法，國安會有所篩選，蔡總統也聽不到多面向的意見了。

吳釗燮是國安會的頭，現任國安會祕書長李大維在蔡總統面前說不上什麼話的，只有吳釗燮可以和蔡總統交頭接耳的說話；現任國安會副祕書長陳文政剛開始是站著，現在可以坐著，但不敢也不能交頭接耳和蔡總統說話；此外，前國安會祕書長邱義仁對蔡政府國安政策也具影響力，邱曾公開說過，台灣不抱美國大腿，還能怎樣？因此，吳釗燮說「若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領」，就是代表蔡總統說，而身為三軍統，是不能說這種「長他人志氣」的話。

事實上，吳釗燮的談話，認清兩岸軍力懸殊虛實，往好的方面想，蔡政府也只能維持現狀，不敢冒進。至於國軍的角色，當然是守土有責，我海空軍優勢不再，要「遠守」已不可能，調整為灘岸對決的「近守」，也是不得不的務實做法。

(中國時報)