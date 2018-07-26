新竹300串聯過去、現在和未來

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中國時報
／竹市報導

新竹300城市博覽會本月21日至29日於新竹文創館隆重展出，現場規畫6大展區，以高科技智慧裝置展示竹市文化、教育與歷史，市長林智堅說，這是一場教育與文化的工作，要告訴下一代，新竹市是一個驕傲偉大的城市。

酷暖城市 友善分享

新竹300博覽會設計的6大展區包括光輝城市、酷暖城市、自造城市、不老城市、漫遊城市與超萌城市，以不同主題串聯新竹的過去、現在和未來，其中有不少高科技和尖端產業互動展品，還有適合親子遊樂的體驗區。

「酷暖城市」充滿城市人性關懷，呈現都市農園、友善環境和友善分享的概念。「自造城市」展示科技城的AI人工智慧、IOT物聯網產業，其中的積木區可以讓參觀者發揮maker實驗精神，再透過高科技掃描投影至雲端螢幕牆，創造專屬的精采城市。

3D漫遊 穿越歷史

「不老城市」則透過4座觸控牆、4道多媒體長軸，帶領民眾穿越300年的新竹，細說漫遊新竹的歷史。「漫遊城市」透過3D動畫影片說明以大車站計畫為核心的城市規畫。

產業變遷 共榮成長

根據清朝新竹士紳陳朝龍總纂的《新竹縣採訪冊》記載，王世傑於1718年率領族人有組織、有規模開墾竹塹埔，引頭前溪水開鑿400多甲圳，成為今日的隆恩圳，是竹塹地區開拓發展的轉捩點。

歷經300年發展，如今新竹在國際上扮演重要角色，擁有半導體產業、新竹科學園區等，新竹300博覽會特別邀請台積電、新竹物流、台灣玻璃等3大在地企業，共同打造「新竹企業館」，從科技業、現代化服務業、傳統創新業，讓參觀者了解不同領域的產業變遷。

博覽會展出時間為上午10點至下午6點，可至新竹轉運站、千甲火車站、樹林頭停車場站及公道五路站搭乘接駁車前往，平均15分鐘一班車，接駁一次10元（返程免費），詳洽臉書「新竹市新鮮事」。

(中國時報)

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