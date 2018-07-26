2018年07月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹300博覽會開幕以來人氣強強滾，短短5天就狂吸逾10萬人次，民進黨立院黨團25日由總召柯建銘率團參訪，市長林智堅親自導覽，立委林俊憲看完直呼「新竹不一樣了！」段宜康則稱讚新竹市是「充滿希望的城市」。

新竹300博覽會規畫6大展區，透過互動式高科技裝置，呈現新竹市的創客精神、社會福利等元素，立委柯建銘、李俊俋、段宜康、蔡易餘、林俊憲、林靜儀、邱議瑩、吳秉叡、蘇巧慧、羅致政、江永昌、蔡培慧、前立委余天等人昨特別組團參訪。

「台灣觀光新亮點！」林俊憲對於新竹300博覽會連結城市、歷史、文化和未來感到驚豔，他說，以往聽到新竹市，可能只記得科學園區，林智堅上任後力推建設，在3年多時間翻轉這座古老的城市。

林智堅指出，新竹市連續蟬聯全國最幸福城市，是「小而視野遠大的城市」，然而隨著時空背景變遷，在園區工作的人自稱是園區人，在清交大念書的人，說自己是清交人，市府藉由這次博覽會，呈現人文教育及趣味互動，讓市民找回對城市的認同感、光榮感。

段宜康則對城市願景光雕展留下深刻印象，指他深刻感受到林智堅不凡視野及能力，也對新竹好物館的摃丸湯、油飯讚不絕口。蔡易餘則說，「自造城市」展現風城引以為傲的科技風，包括工研院開發的高負載高續航商用無人機，積木區讓民眾利用積木自造建築或交通工具都很有創意，希望嘉義縣未來也舉辦類似活動。

(中國時報)