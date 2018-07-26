小農、文創擺攤 嘗在地買好康

新竹味市集呈現桃竹竹苗4縣市特色美食。（新竹市政府提供）

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中國時報
／竹市報導
新竹味市集呈現桃竹竹苗4縣市特色美食。（新竹市政府提供）
新竹300博覽會呈現新竹歷史風華，蔡英文總統（右二）、民進黨總召柯建銘（右）於開幕時特別造訪，由市長林智堅（左）親自導覽。

新竹市即日起到29日於新竹文創館舉辦新竹300博覽會，除了展現新竹歷史、文化、產業和未來城市風貌，還推出「新竹好物館」和「新竹味市集」，由數十家排隊美食名店和桃竹竹苗四地特色店家進駐，市長林智堅歡迎民眾參展後能就地品嘗在地美食及伴手禮。

今年新竹味市集集結桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣在地小農、青農、文創業者，連續9天共同設攤，帶領民眾認識各地優質農產品及手作品，讓民眾不用全台奔走，即可與親朋好友同遊市集，共同品嘗4縣市的特色商品及「產地直上餐桌」的當令好滋味。

林智堅表示，過去3年，市府在暑假期間都會邀請在地小農、手作店家推出新竹味市集，獲廣大回響，加上新竹市民的高消費力，商品多供不應求，所以這次邀請到鄰近桃竹竹苗店家共同參與，並結合新竹300博覽會一同舉行。

「新竹好物館」結合多達75間竹市知名打卡店家和排隊名店，並以新竹特有的「風」為主題，包含百年風、成熟風、九降風、文青風及好眠風，規畫每3天為一檔次輪流展出，每個檔次來訪，都可以買到不同的伴手禮。

好物館還獨家推出「新竹300博覽會」專屬紀念品，有夏日必備的「鴻安堂防蚊包」，及減塑生活的「訂製飲料提袋」，數量有限，送完為止。

(中國時報)

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