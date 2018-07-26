忍者人手不足 假新聞讓日跳腳

2018年07月26日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京25日電 ／東京25日電

「伊賀忍者年收945萬日圓（約260萬台幣），但人手仍然不足」，美國網站20日左右起便流傳著此消息，許多洋人聞風而到，紛紛向伊賀市毛遂自薦，還有人說：「要把自己的人生奉獻給忍者！」伊賀市因收到一堆忍者求職電郵而頭痛，市長岡本榮25日召開記者會否認，表示：「那是沒有事實根據的假新聞，伊賀市根本沒有招募忍者」。

三重縣伊賀市近日接到115封以上自告奮勇想到伊賀市當忍者的求職電郵，大多是用英文寫的。至23日為止，求職信除了日本之外，還有來自美國、西班牙、菲律賓等14個國家。

電郵內容大多是自我宣傳，有的人還傳來附照片的履歷表。內容有「我想知道招募忍者的詳細內容」、「我想當忍者，我對自己的體力有自信」、「我是39歲的義大利人，我會武術」、「我有軍隊服役的經驗，還乘船出過海」、「我想把自己的人生奉獻給忍者」等等。

伊賀市指出，這則假新聞起源自美國的廣播電台「全國公共廣播電台」（National Public Radio）16日播出的節目，女記者在節目中介紹說：「伊賀忍者表演者的年收可達到2萬3千美元（255萬日圓）至8萬5千美元（945萬日圓）」、「現在忍者人手不足」。

岡本市長25日公開說明指出，「在接受美國廣播電台的採訪時，曾經說明『伊賀市將忍者當成關鍵字，致力於振興觀光』，但並沒有說忍者人手不足或年收什麼的內容。沒想到『忍者』的新聞會以這樣的形式散播到全世界！」

伊賀市已在官網上用日語、英語等5種語言公開說明指出，「現在並沒有招募忍者，在伊賀市內到處都能感受到忍者的氣息，請一定要來伊賀玩。」

(中國時報)