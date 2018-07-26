劉子千反擊劉家昌「先拿鏡子照自己」

2018年07月26日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

劉家昌（左）、劉子千父子今年3月才和解，好景不常，如今又撕破臉。（資料照片）

劉子千（左起）、甄珍、劉家昌，昔日全家福合照。（資料照片）

劉家昌與甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，今年3月劉家昌父子才一同現身記者會破冰和解，但近來劉家昌又喊話意指甄珍說謊，劉子千25日在臉書發文「我看到媒體報導我父親指責我母親在說謊，我知道我母親是從來不說一句謊話的人，認識她的親朋好友都知道她是善良、寬容、體貼的好人。」親上火線護母親，希望爸爸在批評別人之前，先拿鏡子好好照照自己。

劉家昌今年初再向甄珍提離婚訴訟，後來在3月鬆口「不告了」，官司交由劉子千處理，對此劉子千昨反問：「請問你是把記者和讀者當成傻子嗎？有半點法律知識的人都知道，只有提告的人才能撤告，希望你敢做敢當，自己說過的話，自己負責。」並引用古話「正人先正己」，要劉家昌不要再把任何責任推到別人身上。

對於被指說謊，甄珍昨在香港接受本報電訪表示，劉家昌都亂講話，「人的忍耐都有限，他說名譽是自己的第二生命，我們也是人，容忍都有限度。」

甄珍發聲不再忍耐

她過去跟兒子總是顧及劉家昌的面子，未主動對外發聲，沒想到劉家昌年初又在美國提出離婚官司，「他之前在香港、美國告我都輸。」她無奈說：「我再不出來講的話，別人真的誤以為我有什麼把柄在他手上。」她透露官司仍在繼續，她也不懂他要告到何時，下次將於8月17日在洛杉磯開庭，她會委託律師出庭。

劉家昌2015年在香港對甄珍提出離婚訴訟，她公開承認其實兩人早已離婚28年。隔年他又提告，對於他曾指控甄珍要朋友打恐嚇電話、偽造印章等，她昨澄清絕無此事，「我也沒在記，再記老早就氣死。」

甄珍近年來身體狀況不佳，前晚氣到手腳發麻，夜不成眠，昨赴醫院看診，她說：「5、6年了，這種搞法，我都快要看精神科了，碰到他那種人，反過來說一大堆亂七八糟，胡言亂語。」

她去年曾開腦部手術，上周生日前夕返台做胃鏡、腸鏡等例行性檢查，只吃流質食物，度過了一個很特別的生日。而她與劉家昌多年恩怨情仇仍未畫下句點，對此，劉家昌的助理昨表示「聯繫不到劉老師」，未能取得回應。

(中國時報)