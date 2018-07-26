小嫻何守正結離婚同天辦理

何守正（左）、小嫻到戶政事務所辦理離婚手續，但她沒料到有記者到現場，受訪時表情一度尷尬（小圖）。

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中國時報
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小嫻和何守正25日中午現身內湖戶政事務所辦理離婚手續，結束5年多婚姻。因有心人通知媒體，讓看到大批記者的小嫻超傻眼，一度憤怒在臉書Po文：「離婚就離婚，為什麼要發媒體來拍？」眼見何守正被懷疑是頭號嫌疑犯，小嫻稍晚再度發文替他澄清緩頰：「我相信何先生不會做這樣的事情！」

小嫻昨向《女兵日記》劇組請假一天，從屏東趕回台北辦離婚手續。她表示，本來就希望低調完成，私事不需再勞師動眾，別再浪費社會資源了，這只是微不足道的家務事，「最後一次了，結束了，以後都不會再提到這件事」。

美國離婚手續已處理

對於走漏消息給媒體，她不想胡亂猜測，「他說他不知道，他也很傻眼。我相信何先生不會做這樣事情。至於是誰，我相信那個人自己心裡有數。」她強調，從現在開始，「不責怪對方，安靜的給予祝福」，至少彼此真心愛過，也不想再傷害對方，勇敢承擔這一切，不理會雜音。

何守正被問恢復單身心情時，吸了一口氣說：「小嫻是很敬業的藝人，希望大家可以多關注在她事業表現上，他們拍戲很辛苦。大家都可以往前走了。」

小嫻坦言去年婚變新聞曝光前，就沒有再見到何守正，她無條件簽字離婚，沒有任何要求。還能做朋友？她微笑說：「祝福他！他自由啦，我也自由了。過去那段會成為彼此的養分，有過美好回憶就好！」

兩人2012年為赴美找代理孕母求子，在美國登記結婚，2017年底爆婚變，但離婚手續繁複，一拖就半年多，他們25日是同天補辦結婚登記、再馬上辦理離婚，至於美國的離婚手續也透過律師處理好了。

(中國時報)

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