羅宏正忍痛曬黑為新戲

2018年07月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

前「SpeXial」團長羅宏正今年5月與老東家可米合約到期後正式離團，26日是他29歲生日，他趕在生日前一天，開心宣布將以個人之姿再出發，加盟新東家太陽娛樂。他近日除了忙拍新戲，也已開始錄音前置工作，預計年底推出全新的音樂作品，有望成為SpeXial單飛團員中第1位發行個人作品的成員，太陽娛樂也盼望借助他過去的演出經歷，將他打造成武打明星，讓他進軍影壇。

羅宏正開心地表示：「對我來說，最重要的就是『粉絲優先』，所以要藉著我的生日跟大家分享這件很開心、很喜悅的事。」

他以前不習慣過生日，頂多和家人吃蛋糕、唱生日快樂歌，出道後也都搭著生日相差兩天的胡宇威便車一起慶生，今年他把生日願望留給工作：「希望我自己拍戲的每一個TAKE，都能保有新鮮感！」

他近日正在拍攝新戲《高校英雄傳》，演出棒球教練，愛美的他，為了詮釋角色，忍痛將所有美白保養品全換掉，還去照助曬燈讓自己皮膚變黑，必須全裸、打開雙手站在燈下曬5、6分鐘，他自虧：「當下我真的不知道我在幹麼，但應該拍完戲就白回來了吧！」

腳傷復原良好

他2016年為戲排練時，右腳不慎粉碎性骨折，足足休養了9個月才復出拍戲，這次拍戲又得四處跑來跑去，讓他相當謹慎又擔心，開拍時差點又扭到腳，幸好康復情況良好，腳沒有舊傷復發。

(中國時報)