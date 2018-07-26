蔡明亮《你的臉》入選威尼斯

2018年07月26日 04:11 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 報導

第75屆威尼斯影展25日公布參展影片名單，蔡明亮長片新作《你的臉》入選官方「非競賽單元」，他第8度受邀威尼斯進行世界首映，將與李康生於影展中期飛往威尼斯。

蔡明亮談創作理念：「它不是紀錄片，也非劇情片，它就是一部電影。我花了兩個月的時間，在街頭尋找讓我有感覺的臉，有點眾裡尋他，最後每一個走進我鏡頭的臉，就是一個構圖、一個風景，值得細細的品味；當然依然有小康（李康生），二十幾年來，他的臉就是我的電影。」

本片邀請日本音樂大師坂本龍一擔任電影配樂，蔡明亮表示：「我在年輕的時候就是坂本的粉絲，如果不是去年在威尼斯的沙灘上與他不期而遇，我想很可能我的電影一輩子都不可能有配樂，我跟他這次的合作像一場生命的冒險，既刺激又愉悅。」

蔡明亮目前正在西寧FIRST青年電影展訓練營擔任導師，他表示：「比我自己拍片還累，但一下子接觸十個不同的青年導演，也很有意思，偶爾就想起年少時自己，就想要對人好一點！」他走訪西寧大街小巷，直讚當地老百姓：「出奇的好，大方溫和！」

張艾嘉擔任評審

非競賽單元中另一部華語片《影》是由張藝謀執導、鄧超和孫儷夫妻檔合演；王家衛監製、萬瑪才旦執導的《撞死了一隻羊》入圍地平線單元；開幕片是《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）和演員萊恩葛斯林（Ryan Gosling）再度合作的《登月先鋒》（暫定，First Ｍan）。張艾嘉將擔任今年威尼斯影展評審，成為第7位威尼斯影展主競賽單元女性華人評審。

(中國時報)