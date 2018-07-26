蕾哈娜 瘋狂混搭沒在怕

GUCCI寶石裝飾繫帶運動鞋，5萬3200元。（GUCCI提供）

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中國時報
報導（靜宜大傳實習生）、藍詩孟（文化新聞實習生藍詩孟）
蕾哈娜穿著向來大膽，日前即以一襲GUCCI秋冬系列緞面蕾絲外套配迷彩褲、透膚上衣，搭出衝突感十足的混血風格。（GUCCI提供）
GUCCI金屬豹頭裝飾鍊帶肩背包，10萬5600元。（GUCCI提供）
GUCCI GG Logo化妝箱，7萬5900元。（GUCCI提供）
華裔代表李宇春則打輕鬆率性牌，選穿派拉蒙圖騰T恤與長版條紋襯衫、短褲的組合，詮釋睡衣般的慵懶時尚。（GUCCI提供）

女星蕾哈娜（Rihanna）「什麼都敢穿，什麼都不怕」的時尚品味，往往能組合出令人無法想像的驚奇造型，日前她即身穿一襲GUCCI秋冬緹花緞面蕾絲外套，搭配透視感上衣、迷彩長褲，混搭出既性感又有運動感的衝突風格。相較大膽的蕾哈娜，華裔代表李宇春則打輕鬆率性牌，印上派拉蒙圖騰的T恤與長版條紋襯衫、短褲的組合，詮釋睡衣般的慵懶時尚。

秉持多即是更多原則

而GUCCI秋冬系列，延續創意總監Alessandro Michele伸展台上以〈賽博格宣言〉衍生而出的混血主義，秉持「多即是更多」的原則，誇張的超長袖口、亮片流蘇，一一揭示設計師內心複雜交錯的平行時空。擷自美國職棒大聯盟的球隊符號，源於60年代日本漫畫《Viva！Volleyball》的少女圖像，將看似抽象又熟悉的元素融於一氣，是對街頭文化及女性主義的反饋，也是對現代社會大雜燴處境做出的完美演繹。

老爹鞋綁上寶石鍊帶

向來熱銷的配件品項，本季亦玩出「混搭」的概念，線條俐落的新款方包上，70年代品牌資料庫中的馬銜鍊GG標誌，與上世紀設計師Hattie Carnegie的虎頭標誌並置；點綴Saga化GUCCI字樣的老爹鞋，則以可拆卸的人造寶石鍊帶裝飾，非典型、異常卻又能同時展現自我認同，正是GUCCI為新世代創作出的決勝公式。

(中國時報)

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