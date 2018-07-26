HAPPY GO年中慶 最高回饋12％ 抽3萬點

2018年07月26日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

HAPPY GO「歡樂頌 享樂趁現在」推出全新線上兌點，可用2：1的點數換超商霜淇淋、冰拿鐵或日本冰棒。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO歡樂頌 不最不歸

鼎鼎聯合行銷旗下點數平台HAPPY GO昨（25日）起至8月31日舉辦「歡樂頌 享樂趁現在」年中慶，針對旅行、美食及轉點推出最高12％回饋；線上兌點可用2：1比例兌換超商霜淇淋、咖啡等；還有聯名信用卡、T Card快樂購卡與LUCKY 7彈珠台等活動，最高可獲3萬點，內容多元、規模盛大。期間正值暑假旅遊旺季、歡慶父親節，消費又能享多元累兌優惠，一舉數得。

3大亮點不「最」不歸

HAPPY GO今年首度進行品牌年中慶，鎖定「歡樂頌 享樂趁現在」為主題（www.happygocard.com.tw/official/event/MKT18/happysong/edm/MKTedm.html），以「回饋％最高」、「點數抽獎最賺」、「商品最兌」三最為亮點，要讓卡友不「最」不歸。

HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，點數已是消費生活不可缺少的一環，更應「依照消費者的生活樣貌、消費習性以及需求等，更多元化呈現，彈性針對不同族群、不同的時間、不同的消費情境下，設計累、兌不同的比例及商品推薦。」

不同時空同享超值累兌

李明城以鼎鼎聯合行銷旗下iCONNECT MEDIA智慧媒體4月舉辦的「寵愛女人節」為例，當時鎖定不同年齡層的女性推出累兌點優惠，期間女性每筆消費金額較去年同期成長近10％，顯示在族群設定上有顯著效果。

這次，HAPPY GO依照消費者於7、8月聚會、旅行的需求與點數應用等設計年中慶活動，讓消費者在不同時空，同步享受超值累兌優惠。像是使用HAPPY GO聯名卡消費達指定門檻，可獲CITY CAFE或2萬點；熱愛日本旅行的卡友可參加T Card快樂購卡活動，有機會獲2500點；卡友至LUCKY 7彈珠台活動選擇Start，憑7點參加遊戲，可獲7至777點，天天參加還有機會得7777點大獎。

(中國時報)