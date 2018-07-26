頂級牙膏 1毫升近10元

2018年07月26日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

LEBON「自然純淨的白」75ml，760元。（LEBON提供）

MARVIS經典薄荷漱口水，800元。（MARVIS提供）

美國亮白牙膏Crest挾帶歐美巨星光環，橫掃全球各大獎項之姿強勢登台。（Crest提供）

Nature’s Care皇室蜂膠牙膏120g，550元，澳洲年銷200萬條，市占率為當地市場第2。（Nature’s Care提供）

頂級牙膏已成消費新寵兒，有牙膏界愛馬仕美名的MARVIS、香水牙膏LEBON，甚至是網美愛牌Crest等，最便宜也要300、400元起跳，價格是市售牙膏的10倍多，但因不只訴求牙齒清潔，也強調更奢華的體驗而熱賣，業者私下表示，各大品牌都有月銷千條的佳績。

貴婦迷戀香味

頂級牙膏有多貴？像Nature’s Care皇室蜂膠牙膏則1g約4.6元、LEBON牙膏1ml將近10元，一家比一家貴，百貨業者透露，會選購頂級牙膏的消費者，多半是常出國、了解這些品牌的貴婦或菁英客層，與精品客幾乎重疊，也因此銷售一直穩穩的在賣。

像義大利MARVIS牙膏素有「牙膏界愛馬仕」的美名，不少貴婦都是品牌粉絲，品牌魅力在於香氛，透過不同香氛讓刷牙變得好玩，一位試遍各大頂級牙膏的莊小姐就表示，特別推薦MARVIS茉莉跟肉桂口味。另外，該牌行銷靈活，像推出7種口味小ml數體驗包裝，也吸引不少民眾試用後，踏入頂級牙膏領域。

Nature’s Care皇室蜂膠牙膏今年剛登台，該款在澳洲產地年銷200萬條，訴求溫和不辣口，是赴澳民眾必買商品之一，業者看好台灣銷售，預估至年底在台灣有50萬條的銷量。

美白款最暢銷

頂級牙膏除了訴求清潔、別具巧思的香調、包裝，同時也看好台灣消費者熱愛美白，各大品牌近期也祭美白款搶市，法國頂級香氛牙膏LEBON來台以後，頗受消費者喜愛，品牌公關范芷瑄表示，目前銷售前3名分別為「自然純淨的白」、「揮霍無度的甜」、「夏戀熱帶假期」，看好市場美白牙膏需求大，今年再推出3款美白牙膏，包括「自由無懼的白」、「龐佩洛納的白」、「愛的旋律的白」搶攻。

美國亮白牙膏領導品牌Crest，獲得美國牙醫學會認可，深受歐美巨星喜愛，更找大陸超模何穗擔綱代言，用美麗牙齒展現完美笑容；同樣看好美白市場，品牌引進全系列商品，包括狂掃全球43座大獎的「Crest 3D White美白牙貼」、 美國每10秒平均賣出1支的「Crest專業鑽白牙膏」、「Crest溫和淨白牙膏」、「Crest長效鑽白牙膏」。

(中國時報)