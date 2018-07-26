2018年07月26日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

京站獨家品牌SENSE OF PLACE的女款條紋綁帶背心，原價1500元，特價990元。（京站提供）

京華城的LeDeers童裝荷葉袖上衣及波浪造型褲裙，原價2460元，特價1180元。（京華城提供）

Global Mall中和店的earth music & ecology收腰方領碎花上衣，原價1590元，特價1100元。（Global Mall提供）

Global Mall中和店的Margaret+CHOiCE海軍風編織楔型鞋，原價3680元，特價2180元。（Global Mall提供）

近年百貨服飾業績均未如理想，但今年終傳好消息，尤其女裝的銷量終於回溫，以京站來說，今年也強打各種獨家日系品牌，像去年大改裝時引進日本複合式店面niko and，今年則有全台獨家首櫃的日系服飾KBF等進駐，讓上半年女裝有高達15％的成長，更預告今年還會有更多全台獨家零售類首櫃加入；現推出京站夏季限定獨家優惠5折起，8月底前全館多個獨家品牌均有特價優惠。

京華城的夏日促銷也同步推出，8月12日前特別針對女生夏日愛買比基尼泳衣而推出相關優惠，連童裝也同步下殺4.8折起，另外刷京華卡或持Living Card，單筆消費滿2500元，即抽OGAWA moda摩摩噠按摩沙發、英國Morphy Richards義式濃縮咖啡機、OGAWA美臀樂禮物，指定日期刷京華卡累滿消費4000元送400元商品券、持Living Card則滿4000送300。

Global Mall也趁女裝零售回溫，推出夏日服飾6折起，包括日系品牌earth music & ecology等均享夏裝優惠，像Earthmusic & Ecology收腰方領碎花上衣，現享69折特價1100元，另外再推LINE Pay優惠，凡31日前使用LINE Pay綁定中國信託信用卡，當日累積消費滿2000元，即享LINE Points 2％回饋。

(中國時報)