宏碁牽KKBOX 送爸鮮體驗

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

宏碁在父親節前夕特別推出「孝親四件組」：包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8（B1-860）以及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。 （宏碁提供）

宏碁與KKBOX跨界合作，左為宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠，右為KKBOX亞太行銷暨內容策略中心副總經理簡怡萍。（季志翔攝）

宏碁與KKBOX合作首創Acer品牌音樂頻道，活用雲端數據精選主題歌單，推出Swift、Leap Beads、PREDATOR、Aspire等Acer四大產品主題音樂。（擷取自KKBOX）

今年父親節送禮有個相當特別的選擇，宏碁與KKBOX跨界合作首創Acer品牌音樂頻道，厲害的是結合Swift、Aspire、PREDATOR及Leap Beads不同產品推出主題歌單，父親節贈禮「孝親4件組」更是融和文創、科技與音樂，包括有Leap Beads智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8及KKBOX 90天體驗卡，讓爸爸掌握健康同時精進修行。

主題歌單任君選

4大產品主題音樂：Swift歌單為Rap等輕柔曲風的流行音樂，適合提振工作精神；Aspire的曲風為新古典、鋼琴演奏、Lounge、爵士樂等，有如Acer AIO桌機，化繁為簡；PREDATOR有如熱血沸騰的電玩遊戲，以電音、搖滾、重金屬、電玩卡通配樂為主；Leap Beads則以新世紀、心靈、宗教音樂、蟲鳴鳥叫等冥思沉澱為主。

宏碁Leap Beads智慧佛珠除了具備和一般智慧手環一樣統計健康步數、消耗熱量、睡眠記錄的功能外，它更是靜修時的好幫手，不但能自動提醒，還可記錄靜修時間，最重要的是結合專屬APP即可設定念誦內容、環境音、撥動佛珠自動計算，每次完成，還可分享類似所謂「功德迴向」的功能，若是爸爸有參與團體共修，是相當實用的配備。

智慧佛珠懂感應

Leap Beads智慧佛珠有13顆，可依個人喜好調整子珠數量，除了主珠內有精密的心率、計步等感應器、電池外，其他子珠則是以清香崖柏陳料製作，會散發香氣並具有鬆弛精神、穩定情緒的作用，隨產品附贈的無線充電器，充電2小時即可待機4天。此外，最近也推出紫檀木材質的新選擇。

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，與KKBOX的合作是透過大數據分析，貼近用戶思維選出適合的音樂，而智慧佛珠的合作更是另一項創舉，「我們解析佛珠使用者心態、情境及真實需求，考慮習課、靜坐環境及氛圍創造的重要性，在APP設計背景音樂內建KKBOX精選歌單，可隨時聆聽宗教及心靈音樂。」

KKBOX亞太行銷暨內容策略中心副總經理簡怡萍說：「我們曲庫有超過200萬首宗教、心靈音樂，從大數據發現，每天上午7點及晚上9點是用戶聆聽這類音樂的高峰。KKBOX和Acer仍會持續推廣『Play Music Together』理念，深信透過科技，更能傳達音樂的美好。」

(中國時報)