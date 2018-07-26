百貨慶88節 熱門好禮拚優惠

板橋大遠百GIORGIO ARMANI寄情水ABSOLU男性淡香精，75ml、3000元。（板橋大遠百提供）

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中國時報
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板橋大遠百Baronece西服休閒獵裝，原價2萬800元、特價1萬2480元；百搭POLO衫原價4280元、特價2140元。（板橋大遠百提供）
微風廣場Ted Baker BURLA旅行袋，原價5280元、特價2640元。（微風提供）
新光三越TUMI ALPHA BRAVO ALATF公事包，1萬5300元。（新光三越提供）
廣三SOGO的Clarks氣墊休閒鞋，原價5880元，獨家價4980元。（廣三SOGO提供）
SOGO忠孝及復興館PUMA慢跑運動鞋，原價2980元、特價2384元，限量15雙。（SOGO提供）
新光三越Eyeson時尚工作包，原價1萬7650元、特價9900元。（新光三越提供）

父親節送禮，百貨名品和流行服飾5折起，幫潮爸打理造型預算減半、心意不變。新光三越8月8日前以「PAPA MEN」為主題推出「PAPA禮物盒」，歸納出PAPA保養術、PAPA愛打扮、PAPA喜居家、PAPA享質感四大「型男品味」送禮趨勢，讓消費者當作保養品、服裝、配飾、家電等商品選購參考。

現正值新光三越「這夏卡利HIGH」檔期，刷10大指定銀行信用卡獨享購物累計滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿20萬回饋6%電子贈品禮券，大額、小額消費都能累計。

遠東SOGO台北店8月4日至8日男裝休閒服飾、配件/戶外運動用品/按摩椅/家電（3C除外）/床墊滿5000送300，滿2萬送1200，讓時尚、專業、3C控、健康、文青、饕客等類型的爸爸都有適合好禮；復興館OSIM、tokuyo等10大品牌健康按摩椅單日單櫃指定品牌消費滿萬元抵千，或買5萬元以上按摩椅送5000元SOGO商品券，最高回饋18％。

微風廣場、微風南京流行名品5折起；8月22日前於微風松高憑全館單筆滿1000元發票，可參加1次「轉轉樂」活動；8月8日當天於微風各館刷微風聯名卡消費，會員點數8倍送。

板橋大遠百27日至8月10日「88 I LOVE YOU」活動，流行服飾5折起、刮鬍刀4.7折起。女/男/童裝累滿5000送300、保健器材單筆滿5000送500；與指定9大銀行聯合推出單筆分期5000送500，最高享20%回饋。此外，獨家加碼8月1、2日持HAPPY GO卡於男/女/童裝滿5000可兌換粉紅豬小妹超級互動展門票。

台中廣三SOGO即日起至8月8日前推出父親節優惠，除祭出88限定商品優惠以外，還有刷9大指定銀行卡，享卡樂瘋3％、4%、5%回饋優惠，刷滿6000元送200元廣三SOGO禮券、滿1萬5000送600、滿3萬送1500，另外指定男裝樓層消費滿5000元送300元禮券及200元指定餐飲抵用券，如果刷台北富邦卡滿6000元再送百元禮券；全檔期Smart Card卡友單筆消費滿千即抽bgreen uChair優愜意（BX1）動養椅、台中日光溫泉度假酒店湯屋招待券等禮物。

(中國時報)

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