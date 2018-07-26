陪爸比 愛其華時刻守護

2018年07月26日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

「光芒」自動發光氚氣燈表。

1.愛其華復刻路易十五琺瑯表。

2.愛其華「登峰」琺瑯鏤空表。

3.「孔雀開屏」鏤空表。

4.「青天翔鷹」鏤空表。

父親節就快到了，為感謝全世界挑起家中經濟重擔、畢生辛勤忙碌的父親，瑞士百年精品愛其華（Ogival）推薦一系列頂級腕表。腕表安靜無聲、分分秒秒不停轉動的齒輪，就像父親默默奉獻、辛勤工作的身影，精緻的琺瑯工藝、鏤空機芯和高複雜功能，更能彰顯父親的時尚品味和身分地位，是最佳的父親節禮物。

復刻路易十五琺瑯表

愛其華創立於1903年，是由Brandt與Dubois兩大家族在LaChaux-de-Fonds創立的品牌，早期Brandt家族醉心巴洛克與洛可可藝術，收藏許多法國路易十四與路易十五時期的骨董鐘，迄今仍陳列在愛其華鐘表博物館裡。

為了重現皇室骨董表的奢華之美，愛其華復刻一只法王路易十五時期的骨董琺瑯表，重現精緻的洛可可風精美雕花，展現橫跨世紀的奢華品味，是值得代代相傳的傳世珍寶。

登峰琺瑯鏤空表

以琺瑯技術聞名的愛其華腕表，今年春夏推出「登峰」法瑯鏤空表，展現精湛的琺瑯工藝與鏤空製表技術，搭配大器古典的羅馬時標，更能襯托父親的獨特品味。

孔雀開屏鏤空表

「孔雀開屏」鏤空表精雕氣勢不凡的孔雀開屏，鑲嵌鑽石更添奢華品味。孔雀向來有百禽之王的美譽，燦爛奪目的羽毛不僅是吉祥的象徵，且是帝王尊貴的化身，孔雀羽毛上有五色金翠閃閃發光的圓紋，猶如銅錢，清朝文官的官帽更以孔雀羽毛為飾，有旺官、旺事業、助長壽之意。

青天翔鷹鏤空表

翱翔青天的飛鷹，象徵了萬里長空、展翅高飛，這只「青天翔鷹」鏤空表，在鏤空機芯的表面上精雕一隻振翅飛翔的金鷹，代表事業順利蒸蒸日上、一日千里。

光芒自動發光氚氣燈表

愛其華專利技術研發的自動發光氣燈表，是將發光氣體「氚」填充至玻璃管內，在黑暗中呈現3D立體的光芒，亮度是夜光塗料的100倍，且可持續發光長達25年，在黑暗中猶能掌握時間，於混沌中洞悉未來。

悍將潛水計時碼表

愛基華潛水表源自於1958年，當時有一支探險隊將深入位於法國Haute Garonne的Arbas chain of Pyrennes的地底洞穴進行探險，愛其華為35位成員設計一款愛其華Chronometer Spitfire潛水表，幫助隊員完成探險任務。歷經60年的淬鍊，愛其華全新登場的「悍將」潛水計時碼表，可在水中承受巨大壓力、溫差與碰撞磨損，是冒險時不可或缺的裝備。

愛其華腕表即起登場，請洽全台各大百貨、寶島鐘錶、鐘表名店，或電洽0800-437-123。www.ogival-watch.com

(中國時報)