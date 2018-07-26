穿好睡好 夢特嬌顧爹地

MONTAGUT雲朵溫感釋壓枕，網路獨家販售，原價4980元，特價2680元。（MONTAGUT提供）

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中國時報
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MONTAGUT機能紳士襯衫，每件1200元，兩件合購優惠價2000元；真皮公事包款，原價1萬980元，父親節限定優惠價5490元。（MONTAGUT提供）
MONTAGUT法式休閒Polo衫，每件特價1680元，兩件合購3000元。（MONTAGUT提供）

適逢父親節將至，MONTAGUT夢特嬌為注重實用、性價比的爸爸們，提供兼具機能及時尚格調的夏日好物。自服裝起家的品牌，為工作中辛勤拚搏的父親們著想，以天然竹纖維或可吸溼排汗的機能材質，打造出輕薄舒適的印花襯衫，搭配簡單深色正裝，便可為職場的專業形象加分。而採用頭層牛皮製成的公事包款，簡約線條及正面大口袋設計，在容納上班所需文件、雜物之餘，亦可為辦公室造型時尚品味升級。

相較於嚴肅的職場裝著，品牌也為下班後享受生活的爸爸們備好輕鬆戰衣，選用機能面料的經典Polo衫，染上高彩飽和色澤，搭配淺色休閒長褲或丹寧褲，凸顯運動場上揮灑汗水的活力身影。

除了照料爸爸們平日忙碌的緊湊行程，良好的睡眠品質也是不可或缺的元氣要素。跨入生活領域的MONTAGUT，即祭出全新雲朵溫感釋壓枕，其特殊溫感素材能持續維持溫度，給予睡眠時涼爽感及保溫性，並提供肩頸良好支撐力，搭配透氣鳥眼布套與抗菌素材，讓老爸在炎炎夏日中也能一夜好眠。

(中國時報)

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