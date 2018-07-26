舉杯品酒 橡木桶精選孝親款

2018年07月26日 04:11 中國時報 報導王儒哲 圖片提供橡木桶

活動期間，智利聖大利120系列葡萄酒（卡本內蘇維翁、梅洛、卡門）任選3瓶特價988元，再送限量的聖大力x阿森納應援運動毛巾。

橡木桶洋酒總經理袁德珮在父親節記者會中，推薦橡木桶為消費者準備的各式禮盒。

要對爸爸說愛，就跟爸爸對你說愛一樣難嗎？沒關係，跟著橡木桶洋酒一起舉杯，父親節跟爸爸一起喝吧！不管是搶先為爸爸預購1瓶每1版都是漲翻天的限量版Arran愛倫單一麥芽威士忌，或是陪著喜愛看足球的爸爸喝瓶英超阿森納足球俱樂部官方唯一指定的Santa Rita聖大力葡萄酒，又或者趁著夏日多準備幾箱冰冰涼涼的瑞典第一品牌Herrljunga Cider，展現對爸爸的愛，即使無法開口說，也可以很簡單。活動期間，智利聖大利120系列葡萄酒（卡本內蘇維翁、梅洛、卡門）任選3瓶特價988元，再送限量聖大力×阿森納應援運動毛巾。即日起，到橡木桶洋酒買酒送爸爸，更隨附2018年限量版父親節禮袋，數量有限，送完為止，更多活動詳情請見www.drinks.com.tw或親洽門市。

參考國際得獎品項

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，台灣威士忌市場競爭近年趨近白熱化，愈來愈多品牌看中市場潛力投入。而感到眼花撩亂的消費者們應該如何選擇才正確？橡木桶洋酒建議，可以參考具公信力的各大國際酒類獎項，或者是權威性的酒類投資指數。除了有專家背書的頂尖酒質，更能夠在投資市場上占有一席之地。例如在短短6年內已經獲得超過175面國際烈酒大獎，包括年度愛爾蘭威士忌、年度穀物威士忌等錦標獎的Teeling天頂愛爾蘭威士忌，隨著父親節檔期釋出了數款珍貴限量版威士忌，其中包含超具話題性的「Stout啤酒桶威士忌」、「復興系列最終限量版」、「橡木桶洋酒25週年聯名限量紀念版」等。趁著佳節，為爸爸搶先預購獲取這些珍稀的酒款，也不失為慶祝的好方式。此外，每次推出限量版皆在1天內秒殺預購完畢的Arran愛倫，這個月也沒有缺席。多款限量酒款搭上送禮檔期，預計為整體業績帶來一成的成長。

禮盒包裝送禮首選

此外，世足熱持續延燒，緊接著在8月11日全球最多人次觀賞的體育賽事之一：英國超級杯足球聯賽也即將開踢，首度獲得英超頂級聯賽俱樂部青睞，獲選為官方用酒的智力聖大力Santa Rita葡萄酒，現在在台灣也喝得到嘍！不管是想要乾杯，或者是細細品嘗，6度獲評為全世界最受尊崇酒莊之一的聖大力都有酒款可供選擇。其中更包括曾經獲選《Decanter》雜誌評選為傳奇之酒，與Margaux、Lafite等頂級酒莊齊名的「聖大力凱薩蘇維翁紅葡萄酒」，霸氣十足的禮盒包裝不但是送禮首選，本月更有許多超值優惠。

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飲酒過量有礙健康

(中國時報)