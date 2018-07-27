為女討公道 濫權率警闖幼兒園！恐嚇幼童 惡檢被訴

2018年07月27日 04:11 中國時報 許家寧 、 鄭舲 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

林俊佑小檔案

有夠離譜！花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑就讀幼兒園的女兒遭霸凌，竟兩度指揮便衣刑警衝到幼兒園，當場「開庭偵訊」，厲聲質問「是誰欺負我女兒﹖」還要求在場幼童指認犯人，有小朋友因此嚇到當場便溺，離譜行徑被依恐嚇、妨害自由等罪起訴並送評鑑議處。

老師被迫離開 孩子嚇到便溺

地檢署調查，林俊佑發現就讀小班的女兒額頭有傷痕，懷疑在班上遭同學霸凌，6月21日帶著女兒與綽號「東東」的邱姓偵查小隊長前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，硬闖入教室甚至脅迫老師們離開，然後以凶惡口氣告訴學童「這是警察叔叔」。

當日目擊過程的家長指控，林俊佑先是訊問一名女童，「不給你貼紙就不跟她交朋友是不是？」「昨天誰說她臭？」「誰講的？那是誰？」還接連對著另名男童咆哮，「怎麼樣、怎麼樣，你帶著全班的同學欺負她﹖」、「你很偉大啊！」一名被點名質問的孩童還嚇到脫糞、尿褲子。

索取錄影畫面遭拒 恫嚇園長

不料，林俊佑氣不過，一周後再找來邱姓小隊長和綽號「蜆仔」的林姓偵查小隊長，前往幼兒園要求校方交出教室錄影畫面，園長以涉及學童肖像權拒絕，卻反遭林恫嚇「你是不是準備來地檢署﹖那沒問題啊！」校方忍無可忍，向地檢署檢察長黃和村投訴，黃獲報震怒，急忙派員到校阻止，3人才肯罷休。

檢方翌日立即分案展開調查，認為林俊佑濫用職權、恐嚇小孩的行為，已嚴重影響檢察機關形象，25日依恐嚇、妨害自由等罪名提起公訴，由於林質問的對象是小朋友，除面臨《兒少法》加重其刑二分之一，同時司法人員身分也同樣會加重處分。

2警助陣 記小過、管制升遷

至於陪同前往幼兒園的花蓮警分局邱東正、玉里警分局林蜆民兩名偵查員，休假時仍「熱心辦案」，檢方考量2人助陣時說話口氣還算平和，深表悔悟並當庭書立悔過書，獲檢方緩起訴，不過，縣警局仍決議將2人各記1小過，管制升遷3年懲處。

曾任法官的綠委周春米抨擊林俊佑不僅知法犯法，更是目無法紀，將修正《調度司法警察條例》，對檢察官指揮司法警察部分做更明確的限制及規範；監委仉桂美、高鳳仙也認為檢察官沒有立案，跑到幼兒園用刑事偵辦規格做這件事，程序大有問題。目前已有監委主動立案調查，了解是否違失。

花蓮地檢署召開檢察官職務評定審議會，決議將林俊佑移送法務部檢察官委員會評鑑，法務部長蔡清祥表示嚴正處理，絕不寬貸。

(中國時報)