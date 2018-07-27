母女遭綁1死 疑兒子友人預謀劫財

2018年07月27日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市新莊區中和街一處民宅26日晚間驚傳一對分別90歲、67歲李姓母女，遭人綑綁四肢並洗劫家中財物，警方獲報趕到時，發現李母臉部遭毛巾壓住疑窒息死亡多時，李女則是奄奄一息，經緊急送衛福部台北醫院急救。李女恢復意識並指控，凶手為弟弟請來照顧母親的34歲林姓友人所為，還將財物搜括一空，警方全力追緝中。

女兒送醫後恢復意識

警方指出，李母兒子打電話報案指出，聯絡不到媽媽與姊姊，員警抵達母女兩人位於中和街住處時，卻發現大門反鎖、無人應門，擔心發生意外，報請警消破門而入。

警方進屋查看，發現90歲李母倒臥床上，67歲女兒則倒在地上，母女皆遭人用尼龍繩綑綁四肢。由於李母遺體已出現屍斑，且臉部有毛巾覆蓋，初步研判疑因窒息死亡，死亡時間至少逾12小時，女兒生命跡象微弱，緊急送醫搶挽回一命。

警方初步調查，女兒送醫搶救時短暫回復意識，透露弟弟的林姓友人與他們同住屋內，案發時無故將她與母親綑綁，疑搜括屋內財物後逃逸。警方試圖聯繫林男，但電話關機進入語音信箱，目前已鎖定林男涉案重大，全力追緝中，屋內財物損失則待清點。

醒後控犯嫌搜括財物

鄰居表示，這對母女住在這裡大約7、8年，平日與鄰居互動良好，媽媽近年來身體健康出狀況，鮮少出門，前幾天遇到她的時候，她曾抱怨兒子的朋友借住家中，卻用三秒膠粘住大門及自己的房門縫隙，鄰居懷疑早預謀殺人劫財。

鄰居還說，26日中午看到李嫌赤裸上身坐在客廳，阿嬤全身包著棉被坐在一旁，當時不以為意，沒有多向李嫌詢問。鄰居並指出，之前曾聽聞阿嬤抱怨過，與李嫌曾有7000多元汽車的稅金糾紛，還聽過阿嬤說「希望李趕快搬走！」

被害人兒子向警方表示，因平日工作繁忙，無業的林姓友人借住他家，他沒有收房租，唯一要求就是拜託照顧年邁的母親，26日中午他要送飯給母親及姊姊時，打電話卻無人回應，下午4時許前往查看，按門鈴也沒有人接，察覺有異趕緊報警，沒想到警消破門後卻發現憾事，全案警方擴大偵辦中。

(中國時報)