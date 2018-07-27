男子疑人格障礙 燃爆裂物反傷己！駐京使館爆炸 美陸說法分歧

2018年07月27日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

北京警方緊急前往蒐證。（路透）

近年美大使館遇襲事件

美國駐北京大使館外街道，昨下午1時許發生爆炸襲擊案，26歲內蒙古籍姜姓男子，疑因上訪未果，走投無路，攜帶爆裂物在大使館門口引爆，造成自己手部受傷，未殃及無辜。大陸外交部發言人耿爽昨回應稱，這是一宗「孤立的治安事件」。值得注意的是，陸方稱該男子點燃一疑似「爆竹裝置」後發生爆燃；但美國大使館卻稱有人引爆「炸彈」，雙方說法存在差異。

陸說燃爆竹 美稱丟炸彈

北京警方昨晚通報，指在現場搜到打火機、爆竹碎屑和3根殘存爆竹，每根直徑3.5公分，長19.5公分，未發現其他添加物。另警方引述姜嫌家人稱，姜自2016年下半年起經常出現幻聽、幻覺，曾去醫院住院治療並接受心理輔導，之後一直無法正常工作。警方調取醫院診療記錄，發現姜被診斷為偏執型人格障礙。

耿爽表示，北京警方已在網路發布一些相關情況，「我想說的是，這宗發生在朝陽區澤天路和安家樓路的事件，是一宗孤立的治安事件。大陸警方已經及時地、妥善地進行了處理」。

美駐北京大使館新大樓位於北京東北三環，2008年由時任總統小布希主持揭幕。簽證處位於大使館東南角，安保十分嚴格，不允許攜帶電子設備或大包入內。

據北京警方通報，昨下午1時許，來自內蒙古通遼的26歲姜姓男子，在朝陽區天澤路和安家樓路十字路口，點燃一疑似「爆竹裝置」後發生爆燃，導致其手部受傷，無生命危險。附近巡邏民警迅速展開處理，將該男子控制並送醫治療，現場無其他人員受傷。全案警方正在進一步調查。

美國駐北京大使館新聞發言人柯英豪（Nolan Barkhouse）一度表示已得知此事，對涉及使館安全政策方面的消息不予評論。

外媒指其多次上訪未果

稍後，美國大使館官網發布與大陸官方說法略有出入的新聞稿稱：「根據大使館區域安全官表示，有一人引爆『炸彈』。除了該『炸彈客』並無其他人受傷，大使館的建築及場地所有物無受損。當地警方已作出反應。」

值得注意的是，有外媒引述知情者透露，肇事姜某為一名訪民（投訴或舉報案件的民眾），自稱冤情深重，長期上訪無果，因走投無路才到美國大使館自爆。

據《紐時》報導，有位目擊事件的簽證代理人稱，他距離爆炸現場約10公尺，目睹一名試圖呼籲人們關注人權方面問題的男子引爆。

目擊者還說，昨稍早有個也在美使館附近一直抗議的女子，用汽油澆透自己後被捕，尚不清楚兩起事件是否相關。大陸《環球時報》說，她被懷疑試圖自焚。

(中國時報)