驚天一爆 觸動兩國敏感神經

2018年07月27日 04:11 中國時報 連雋偉

陸美貿易戰打得火熱，加上問題疫苗事件讓大陸父母心慌，在此時間點上，美國大使館前發生爆炸，讓大陸這幾天來的氣氛猶如炸鍋，各類小道消息瘋傳。所幸這次公安單位深知時機敏感，果斷處理並迅速發布，讓謠言中止。但如同北京市民所說，「這節骨眼上，任何美國資產在大陸發生狀況，大夥第一時間想的是，該不會是不滿美國欺負祖國吧？」

爆炸案的真正「受害者」首推駐京外國媒體，約莫昨下午1時，美大使館傳出爆炸後，新使館區原本就是外籍人士聚集地，一時各國駐京記者傾巢而出，「中共十九大後，好久沒有這種新聞盛況了」，一到現場，拉起封鎖線進不去，鄰近看熱鬧的保安、小區大媽成為打探對象，「這是不滿美國打貿易戰吧」、「是自焚、自焚，他肯定有很大怨懟」，七嘴八舌，愈說愈嚴重，唯一兜得攏的，就是有名男子引爆裝置，自己也受傷了。

「不是太嚴重的事，等公安的消息。」證實不是恐攻，也無波及平民及使館人員後，現場外媒紛紛回報總部，準備打包回撤之際，公安竟然撤除封鎖線，離爆炸案發生，不過1個小時，大夥心裡更鬆口氣，證明絕非嚴重公安事件。

隨後北京公安局說話了，強調是一男子在朝陽區天澤路和安家樓路十字路口，點燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃，導致其手部受傷，無生命危險。

但美國大使館隨後發布的新聞稿，與大陸官方說法略有出入。新聞稿用了「炸彈客」，又引發新一輪的猜謎，「這個區域要怎麼帶炸彈進來，老美就是喜歡抹黑中國」，附近小區一名大媽不好氣地說著，愈想愈上火，這是北京最安全的地方，就是拿個爆竹，「閒來沒事加我們關稅，如果有人去抗議，也代表忍不住了，別想推給中國。」

幾乎同一時刻，北京首都機場近日升高安檢級別，隨身攜上飛機的包，幾乎都要打開檢查。只能說，在這多事之夏，大陸官方不敢鬆懈，民眾也是神經緊繃，一名在大使館前湊熱鬧的老北京大爺，聽著大夥議論紛紛，嘆了口氣，「這個夏天，可真讓人受不了！」

(中國時報)