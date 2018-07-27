一歲嬰打疫苗3天亡 母究責無門

大陸湖北恩施市1歲男嬰接種長生水痘疫苗，3日後死亡。母親鄧紅華表示，兒子生前甚少生病，接種疫苗後猝死。（取自明報）

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中國時報
／綜合報導

大陸假疫苗事件發酵。湖北恩施市一名剛滿1歲男嬰去年12月接種涉事的長春長生水痘疫苗，3天後死亡。受害者母親鄧紅華表示，兒子生前精靈活潑、健康可人，甚少生病，接種疫苗後突然發燒，3天後離世。鄧表示，過去7個月一直要求當局檢驗出事疫苗，但涉事醫院僅指該疫苗批次已全銷毀，難以追查。

據香港《明報》報導，爆出有問題的疫苗，分別為長春長生生物科技公司201605014─01百白破疫苗及武漢生物製品研究所公司201607050─2百白破疫苗。鄧紅華質疑，劣質疫苗不止上述兩批。

鄧紅華兒子覃梓衿去年12月23日在宜昌市長陽縣枝柘坪衛生院注射長春長生批號201701004的水痘疫苗。注射後兒子發燒，不過醫生指是正常反應，鄧紅華相信醫生判斷，第3日兒子高燒不退，鄧再帶兒子求醫，醫生判斷是感冒，開了退燒藥。

到第4天，覃梓衿病情急劇惡化，「手腳冰冷，有點抽搐」，鄧紅華將兒子緊急送醫，不過送醫期間不治，「他剛滿1歲，走前沒有眼淚，叫也叫不出聲音」。

鄧紅華要求當局驗屍及檢測出事疫苗，徹查真相，還兒子公道。據報導，驗屍報告指覃梓衿死於肺炎併腸炎導致急性呼吸、循環功能衰竭，為偶合症（接種疫苗時處於某種病的潛伏期，接種後疾病發作，僅是時間上與疫苗有巧合關聯），與疫苗無關。

報導指出，鄧紅華不服報告，表明要申請覆核。她表示，當局仍未查明事件就私自銷毀已被封查的疫苗批次，質疑是銷毀證物。

她還說，爆出疫苗事件後，派出所、醫院、政府官員等4人上門找她，不過並非安慰或為商討賠償，反而明言禁止她上訪，「不管你上訪到哪裡，最終都是地方替你解決」。

(中國時報)

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