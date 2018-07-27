去台灣化不完全 美4航空盼延2周

2018年07月27日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

部分外國航空公司網站標注台灣時，涉陸方關切的「一中原則」等問題，遭大陸民航局勒令修改，有40家完成改名，還有4家美國籍業者由於整改不完全，要求再寬限2周。陸民航局昨回覆，語帶警告稱，「將密切關注，並視情決定是否啟動相應民航管理程序」。

大陸民航局昨公布，截至25日，涉事44家外國航空公司全部進行了整改，其中40家已完成。「民航局對外航遵守一中原則、及時進行整改的舉動表示肯定。」

陸民航局表示，美國聯合航空公司、美國航空公司、美國達美航空公司、美國夏威夷航空公司等4家於25日向陸民航局提交整改報告，表示整改內容正在陸續上線，「並懇請大陸民航局2周後對其官網進行審查。」

陸民航局表示，經核實這4家美籍航空業者官網確已開始進行整改，但整改內容還不完整。「民航局將密切關注，並視情決定是否啟動相應民航管理程序。」

據澎湃新聞報導，儘管美國航空公司已在中英文網站的城市搜索欄中刪除「台灣」字樣，僅保留城市名，但在美國航空的英文手機APP上，仍會顯示為「台灣台北」、「台灣高雄」。

達美航空同樣存在這一問題，在網頁版搜索台北時，不再像過去那樣顯示「台北，台灣」，而是僅顯示出「台北」；達美航空的簡體中文、繁體中文和英文網頁都發生了這一變化。但在達美航空的英文手機APP上輸入台北，仍會顯示「台灣台北」字樣。

在美聯航網頁版搜索台北時，簡體中文網站上刪去了「台灣」字樣，但若將地區改為美國，英文版網站上仍為「台灣台北」。

(中國時報)