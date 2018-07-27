為女討公道 濫權率警闖幼兒園！新聞透視－惡檢敗官箴 宜強化汰除機制

2018年07月27日 04:11 中國時報 張孝義

為提高司法公信力，政府去年大張旗鼓舉行司改國是會議，不過，人民對司法的期待，不僅是偵審品質提升，司法人員行為態度也是重要指標。這次花蓮地檢署發生檢察官辦私案敗壞官箴行為，顯示檢察官汰除機制疲弱，檢察官評鑑委員會如不能發揮去蕪存菁功能，終將淪「官官相護」之譏。

請求評鑑逾時效 二次傷害

「法官法」2011年7月立法公布，隔年成立檢察官評鑑委員會，審議移付評鑑檢察官，流程上經過收案、分案後，還要經3人審查小組的快篩機制，才決定是否移往委員會議進行評鑑，再經起碼5道程序才做出決議。

看似縝密流程，實際卻繁瑣。檢評會成立6年來，共受理檢察官個案評鑑57件，已結案56件，其中實體審議38件，為職務監督以上處分者23件，比例實在不高，而不付評鑑理由的最大比例是「時效已過」。當事人在檢方偵查中受到不公待遇請求評鑑，請求評鑑卻逾時效，對當事人是二次傷害，對於不端的檢察官更是放縱。

此外，就全體檢察官設定項目加以評量，以期鼓勵優良、發現問題的「全面評核」，6年來只進行2次，沒任何檢察官被移送個案評鑑調查，評核過程結果都不公開，外界無從檢視評核的實施，並進而提出改善建議，難怪會發生公權私用的離譜行為。

移送職務法庭 屈指可數

即使進入委員會議進行評鑑的檢察官，很多卻被檢評會認為雖違反辦案規定，卻「情節不重大」，移送監院或建議懲處種類案件數不多，被移送職務法庭的更是屈指可數，所以有人說花檢雖把林俊佑送評鑑，最後恐不會拔掉檢察官職務，檢評會既未高高舉起，決議更是輕輕放下，如何發揮端正官箴震懾作用？

能擔任檢察官，學識自然無可挑剔，但會讀書、善考試，未必就能成為執行摘奸發伏的檢察官。林俊佑檢察官具台大雙學位，卻仍做出違法行為，顯然，不能強化平常考核機制，即時剔除不適任檢察官，司法改革仍是一句口號。

(中國時報)